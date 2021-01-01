إنريكي يوضح حقيقة إصابة راموس

القائد عانى كثيراً هذا الموسم

تحدث مدرب المنتخب الإسباني لويس إنريكي قبل مقابلة اليونان في تصفيات المونديال، وأوضح موقف قائده سيرخيو راموس من الإصابة.

راموس تعافى فقط قبل أيام من إصابة على مستوى الركبة تسببت في خضوعه للجراحة وأبعدته عدة أسابيع عن الملاعب.

اقرأ أيضاً .. بايرن ميونخ يدخل في مفاوضات متقدمة مع فاسكيز

وقال إنريكي في المؤتمر الصحفي للقاء اليونان المقبل: "سنضع في الاعتبار الحالة البدنية لكل اللاعبين، وسنعتني بهم".

وأضاف: "في حالة راموس الذي أتى مؤخراً من الإصابة، سنعتني به، تدرب بشكل طيب أمس واليوم، لا يوجد أي مشاكل".

واستمر المدير الفني: "سيكون مستحيلاً أن يلعب أي لاعب 90 دقيقة في الثلاث مباريات".

اقرأ أيضاً .. فرصة سيميوني وتعطيل قطار برشلونة .. الفائزون والخاسرون من التوقف الدولي

وختم: "يجب تذكرة اللاعبين أننا نلعب للتأهل لكأس العالم، كل مرة هناك فريق مثلنا من أعلى المستوى لا يعبر التصفيات، يجب وضع ذلك في الاعتبار".

وتضم المجموعة الثانية للتصفيات الأوروبية إسبانيا، اليونان، كوسوفو، السويد، وجورجيا.