إنريكي: لا يمكن تدريب فنان مثل ميسي

إنريكي يستعرض ذكرياته مع ميسي

كشف لويس إنريكي، المدير الفني الأسبق لبرشلونة، عن ذكرياته في تدريب هداف البلوجرانا التاريخي، ليونيل ميسي.

إنريكي تحدث في تصريحات سابقة وترك الباب مفتوحًا للعودة لقيادة البلوجرانا.

وقال إنريكي في حوار عبر مواقع التواصل الاجتماعي نظمه الاتحاد الإسباني لكرة القدم: "كيف هو تدريب ميسي؟ إنه يمتلك جزءًا من كل شيء. لا يمكن تعليمه المراوغة أو التمرير، إنّه فنان".

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وتابع: "بالطبع لم أكن بحاجة لتوجيه أي نصيحة له على المستوى الشخصي، ولكن كنا نتحدث عن طريقة اللعب ومواجهة المنافسين وغيرها من الأشياء".

وأوضح: "على سبيل المثال، كنت أهتم بالحديث عن طريقة الضغط على المنافسين، المساحات التي نحتاج لاستلام وتسليم الكرة بها، هذه فقط الأمور التي شرحتها له".

وكان ميسي متصدر ترتيب الهدافين في الدوري الإسباني قبل توقف البطولة، إذ يمتلك 20 هدفًا بعد 27 جولة.

وأصبح ميسي أكثر لاعب في تاريخ الليجا تسجيلًا للهاتريك وذلك بعد إحرازه 4 أهداف أمام إيبار في الجولة 25 من البطولة.

جدير بالذكر أنّ إنريكي عمل مع ميسي 3 مواسم بين 2014 و2017 وحقق 9 بطولات أبرزها ثلاثية أول موسم له.