إنريكي عن حركته البذيئة لصحفي: أجد الأمر مضحكاً!

إنريكي يدافع عن ردة فعله أمام انتقادات الصحفيين

تلقى المنتخب الإسباني أول هزيمة في تصفيات كأس العالم منذ 28 عامًا عندما خسر في ستوكهولم 2-1 أمام نظيره السويدي.

تصيدت الصحافة الأمر مما دعى إنريكي للقيام بحركة بذيئة للرد على الانتقادات الموجهة له على خلفية الخسارة من منتخب السويد.

ماذا قال لويس إنريكي بشأن مباراة السويد؟

تحدث إنريكي عن المباراة أمام السويد في مؤتمره الصحفي قبل مواجهة جورجيا غدًا الأحد، وقال: "لم أكن على صواب في بعض الأشياء خلال المباراة السابقة".

وتابع: "لقد حللت الأداء بهدوء أكثر، كانت هناك أشياء إيجابية وأخرى سلبية، هناك أخطاء فردية في التمركز لكل لاعب، وهذا ما استغله المنافس ونجح في الفوز".

ماذا قال إنريكي عن استعداده لمباراة جورجيا؟

وأضاف إنريكي: "هناك مشاعر إيجابية ومعنويات عالية رغم الخسارة، ما حدث أمر طبيعي في كرة القدم، لأنها لعبة جماعية وتعتمد على الأخطاء الفردية، وهذا ما حدث في هدف السويد".

وواصل تصريحاته: "أمام جورجيا سنعاني مرة أخرى، لكن لدينا ميزة وهي اللعب على أرضنا، لم يعد أمامنا سوى الفوز حتى نكون في كأس العالم".

وعن الإهانات والانتقادات التي تعرض لها .. كيف كان رد إنريكي؟

تطرق الإسباني في الحديث عن ما تعرض له بعد الهزيمة ورده غير اللائق: " من المضحك أنك تركز مع رد فعلي لكن لا تدين الإهانة والاعتداء اللفظي الذي تعرضت له، لقد اعتدت على ذلك، جميع من يعمل في كرة القدم يستطيعون التعامل جيدًا مع تلك الأشياء".

يذكر أن إسبانيا ستلتقي مع ضيفتها جورجيا، غدًا، قبل أن تحل ضيفة على كوسوفو الأربعاء المقبل.

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