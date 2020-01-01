إنريكي: تفاجأت براموس كقائد وشخص

مدرب برشلونة السابق ومنتخب إسبانيا الحالي لويس إنريكي يمد قائد ريال مدريد سيرخيو راموس

قام المدير الفني للمنتخب الإسباني لويس إنريكي بمدح قائد لاروخا ونادي ريال مدريد سيرخيو راموس، حيث أكد أنه تفاجأ بالجودة التي يمتلكها كقائد وكونه شخصًا رائعًا.

وكان لويس إنريكي قد لعب لريال مدريد وبرشلونة، ودرب الفريق الكتالوني من قبل في الفترة ما بيبن 2014 و2017، ويعد أبرز كارهي الميرنيجي في العالم.

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وحول ذلك، قال لويس إنريكي إن سيرخيو راموس قائد مميز وشخص لطيف، مؤكدًا أن التعامل معه عن قرب يوضح الجانب الحقيقي له.

وأضاف: "عملي كمدرب هو أن أطلب من الفريق أن يخلق كرة قدم جيدة، وأن يكون أفضل من المنافس، ويصنع المزيد من الفرص ويمنع المنافس من صناعتها"

وتابع: "علاقتي بسيرخيو راموس جيدة ومميزة للغاية، تمامًا كما هو الحال مع 99.9% من اللاعبين، كنت أعرفه من قبل من خلال المواجهات التي كان فيها خصمًا لي"

وأردف: "ولكن عندما قابلته فوجئت بالسرور الكبير الذي يمنحه وكونه شخصًا ودودًا للغاية، إضافة إلى ذلك هو قائد للمنتخب الإسباني ويؤدي دوره على أكمل وجه"

وأكمل: "لقد فوجئت بقدرته القيادية وصفاته الشخصية وقدرته على احتواء المواقف المختلفة وتقديم النصائح للاعبين الصغار، كان هذا حقًا ما يعطيه قيمة كبيرة"

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يذكر أن المدير الفني للمنتخب الإسباني لويس إنريكي قد ابتعد عن منصبه بعد وفاة ابنته تأثرًا بمرض السرطان قبل أن يعود ليباشر عمله من جديد.