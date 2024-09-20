بربع قيمة راتبه السنوي .. الكشف عن قيمة ساعة زفاف إندريك

النجم البرازيلي أعلن زفافه قبل أيام.

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن قيمة الساعة الخاصة بالنجم البرازيلي الشاب إندريك لاعب ريال مدريد الجديد، والتي ارتداها في حفل زفافه الأخير.

جاء هذا بحسب ما أوضحت صحيفة "ماركا"، والتي أكدت أن الساعة هي نسخة نادرة ومن الصعب للغاية شراؤها.

وأكدت الصحيفة أن قيمة تلك الساعة تتراوح بين 400 ألف ومليون يورو، وفي تلك الحالة فهي تقارب ربع راتب إندريك الذي يبلغ 4 ملايين سنويًا في صفوف ريال مدريد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ولا يعد إندريك هو اللاعب الأول الذي يرتدي تلك الساعة، فقد سبقه كريستيانو رونالدو في مؤتمره الشهير في يورو 2020 عندما نحى زجاجة المياة الغازية جانبًا مفضلًا شرب المياه.

كذلك سبق لليونيل ميسي أن ارتداها، لكنها ليست شائعة بدرجة كبيرة بين بقية النجوم، بسبب سعرها الكبير.