"لم أتمكن من التوقف عن النظر إلى ساقيه" .. خصوم إندريك يتغنون بنجم ريال مدريد الجديد

البرازيلي الشاب حديث الجميع

التقت شبكة "ريليفو" مجموعة من اللاعبين الذين واجهوا نجم ريال مدريد الجديد إندريك للتعرف أكثر على البرازيلي الشاب وإمكانياته بعد انتقاله رسمياً للملكي.

وقدم بطل أوروبا وإسبانيا لاعبه الجديد رسمياً إلى الجماهير مساء السبت في ملعب "سانتياجو برنابيو" عقب إتمام انتقاله ببلوغه السن القانوني الذي يسمح له باللعب في أوروبا.

رونالدو دي جيسوس، لاعب سيرو بورتينو، تحدث مع "ريليفو" عن مقابلته مع إندريك في الدورة المؤهلة للألعاب الأولمبية: "هو في حالة بدنية جيدة ولاعب متكامل، رائع ومثل الوحش، ساقاه يلفتان النظر لم أتمكن من التوقف عن التحديق في ساقيه".

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وأضاف: "لا يتحرك كلاعب صغير في السن ولكن كأنه يلعب من 10 سنوات بسبب كيف ومتى يتحرك وكيف يتخذ قراراته".

رودريجو إيلي من جريميو كال المديح أيضاً لمهاجم بالميراس السابق: "لاعب جيد للغاية رغم أنه في الثامنة عشر فقط ويملك مساحة كبيرة للتحسن بعد، يعرف كيف يتحرك جيداً في منطقة الجزاء وهو أمر لا يملكه اللاعبين الصغار عادة".