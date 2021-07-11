إنجلترا وإيطاليا: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر الكتابي لحظة بلحظة لمباراة إنجلترا وإيطاليا في نهائي من بطولة يورو 2020 والذي سيُقام على ملعب ويمبلي

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إنجلترا × إيطاليا

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23' عرررضية من الجهة اليمنى عن طريق كييزا ولكن ماجواير يُشتت الكرة

20' تعطل اللعب لإصابة جورجينيو

12' عررضية أخرى من تريبيير ولكن دي لورينزو يشتت الكرة لضربة ركنية

10' عررضية خطيرة من تريبيير ولكن دفاع إيطاليا يشتتها

7' إنسيني يلعب الركلة الحرة المباشرة ولكنها تعلو المرمى بقليل

6' خطأ لإيطاليا من مكان خطير، بعد أن قام لوك شاو بعرقلة كييزا

3' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول يا لها من بداية! لوك شاو يسجل الهدف الأول لإنجلترا، عرضية رائعة من تريبيير تصل إلى شاو الذي سددها بشكل رائع في المرمى

انطلاق المباراة

تشكيل إنجلترا:

قرر المدرب ساوثجيت تغيير طريقة اللعب إلى 3/4/2/1 بدلًا من 4/3/3 والدفع بكيران تريبيير أساسيًا، لتكون على النحو التالي:

التشكيل| 3-4-1-2

بيكفورد

ماجواير - ستونز - والكر

شاو - فيليبس - رايس - تريبيير

ماونت

كين - رحيم

تشكيل إيطاليا:

قرر روبيرتو مانشيني اللعب بالتشكيلة التالية:

التشكيل| 4-3-3

دوناروما

إيمرسون - بونوتشي - كيليني - دي لورينزو

باريلا - جورجينيو - فيراتي

إنسيني - إيموبيلي - كييزا

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لمباراة إنجلترا وإيطاليا في نهائي بطولة أمم أوروبا، والذي سيُقام على ملعب ويمبلي.