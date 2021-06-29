إنجلترا وألمانيا: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر الكتابي لحظة بلحظة لمباراة إنجلترا أمام ألمانيا على ملعب ويمبلي في مباريات دور الـ 16 من بطولة أمم أوروبا 2020 ..

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إنجلترا 0 × 0 ألمانيا

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67' هدوء وملل في أحداث المباراة.

60' ساعة لعب من المباراة، ولازالت السيطرة ألمانية ولكن دون خطورة.

56' مرور أكثر من عشر دقائق، على بداية الشوط الثاني ولا جديد حتى الآن، سواء في النتيجة أو الأداء.

49' عرضية للماكينات الألمانية من الجانب الأيسر لعبها جوسينس وقابلها هافيرتز بتسديدة قوية نجح بيكفورد في التصدي لها بثبات.

46' انطلاق الشوط الثاني من المباراة.

45+2' نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الطرفين.

45+1' أوووووووه ماذا أهدرت يا كين، ستيرلينج مرر الكرة لزميله الذي أهدرها بغرابة أمام المرمى بعدما حاول مراوغة الحارس، ولكن الدفاع يبعدها في الوقت المناسب.

42' كرة عرضية خطيرة لمنتخب إنجلترا، أبعدها هوملز إلى ركنية قبل أن تصل إلى هاري كين الخالي من الرقابة.

36' أقل من عشر دقائق تفصلنا على نهاية الشوط الأول.

31' أووووووووووووه أخطر فرص المباراة حتى الآن، تمريرة سحرية من كاي هافيرتز إلى تيمو فيرنر الذي سدد تسديدة قوية ولكن بيكفورد ينجح في التصدي لها ويحافظ على نظافة شباكه.

26' دخول لاعبي إنجلترا في أجواء المباراة، ومحاولات على استحياء لفرض السيطرة وتهديد مرمى الضيوف.

21' مرور أكثر من ثلث ساعة من الشوط الأول ولا جديد، والمباراة هادئة حتى الآن وانحصار اللعب في وسط الملعب.

15' سيطرة ألمانية على مجريات اللعب، ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى بيكفورد.

9' ركلة حرة مباشرة للمنتخب الألماني من مكان خطير، عقب تدخل رايس على جوريتسكا، سددها هافيرتز ولكنها ترتطم بالحائط البشري وتمر بسلام.

6' انحصار اللعب في وسط الملعب وتبادل التمريرات بين لاعبي المنتخبين.

والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة

تشكيل إنجلترا:

التشكيل | 3-4-3



بيكفورد

ماجواير - ستونز - والكر

لوك شاو - فيليبس - رايس - تريبيير

رحيم ستيرلينج - ساكا

كين

Your #ThreeLions to face Germany in the Round of 16 at #EURO2020 ... 👊 pic.twitter.com/ZkAgOcGOFz — England (@England) June 29, 2021

تشكيل ألمانيا:

التشكيل| 3-4-2-1

مانويل نوير

أنطونيو روديجر - ماتس هوملز - جينتر

جوسينس - جورتسكا - توني كروس - كيميتش

توماس مولر - كاي هافيرتز

تيمو فيرنر

المنتخب الألماني وقع في مجموعة الموت في يورو 2020، وتأهل كوصيف بصعوبة بالغة، حيث خسر من فرنسا في المباراة الأولى ثم فاز على البرتغال في الثانية، وكاد أن يخسر من المجر في الثالثة لكنه نجح في الحصول على نقطة التعادل.

تأهل المنتخب الإنجليزي للدور الثاني في كأس أمم أوروبا بعد أن حصل على صدارة المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، وذلك بعد أن فاز على كرواتيا والتشيك وتعادل مع اسكتلندا.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لمباراة ألمانيا وإنجلترا، ضمن مباريات دور الـ 16 لكأس الأمم الأوروبية، والتي ستُقام على ملعب ويمبلي.