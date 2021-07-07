إنجلترا والدانمارك: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر الكتابي لحظة بلحظة لمباراة إنجلترا والدانمارك في دور نصف النهائي من بطولة يورو 2020 ..

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إنجلترا × الدانمارك

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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16' هجمة آخرى للدانمارك! بعد أن تم قطع الكرة بسبب خطأ في التمرير من بيكفورد، تسديدة من برايثوايت، تصطدم بالدفاع وتخرج لضربة ركنية

16' انطلاقة من هويبيرج وتسديدة ولكن الكرة سهلة في يد بيكفورد

14' تسديدة من هاري كين ولكن الكرة عالية جدًا عن المرمى

12' محاولة من رحيم وتسديدة ولكن كاسبر شمايكل يمسك بالكرة

9' فرررصة لهجمة خطيرة للدانمارك للاعب دامسجارد الذي كاد ينفرد بالمرمى، ولكن سرعة والكر تنقذ الموقف!!

7' رحيم يراوغ ويلعب عرررررضية ولكن دفاع الدانمارك يشتت الكرة

5' عرررضية من كين كادت أن تكون فرصة خطيرة للإنجليز، ولكن الكرة تطول على رحيم

3' سيطرة واستحواذ من إنجلترا على الكرة في بداية المباراة

انطلاق المباراة

تشكيل إنجلترا:

التشكيل| 4-2-3-1

بيكفورد

شاو - ماجواير - ستونز - والكر

فيليبس - رايس

ساكا - ماونت - رحيم

كين

تشكيل الدانمارك:

التشكيل| 3-4-3

شمايكل

كريستنسين - كاير - فيسترجارد

ماهيلي - هويبرج - ديلاني - سترايجر

دامسجارد - دولبيرج - برايثوايت

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لمباراة إنجلترا والدانمارك ضمن مباريات دور نصف النهائي من بطولة أمم أوروبا، والتي ستُقام على ملعب ويمبلي.