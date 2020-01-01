صفقة ثلاثية تنقل إيكاردي إلى يوفنتوس عبر باريس

الصفقة قد تحدث عبر باريس سان جيرمان

أوضحت تقارير إعلامية إيطالية أن صفقة معقدة وثلاثية الأطراف قد تحدث الصيف المقبل، وعن طريقها سينتقل الأرجنتيني ماورو إيكاردي إلى صفوف يوفنتوس.

إيكاردي يقضي الموسم الحالي معاراً مع باريس سان جيرمان من صفوف إنتر، والاتفاق بين الناديين على إمكانية الشراء النهائي مقابل 70 مليون يورو.

وبحسب "كوريري ديلا سيرا"، فإنتر سيبيع الأرجنتيني نهائياً للنادي الباريسي ويتحصل على قرابة 60-70 مليون يورو حسب الاتفاق، ولكن اللاعب لن يستمر طويلاً في فرنسا.

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وأشار التقرير إلى أن إيكاردي سيتم بيعه مباشرة إلى يوفنتوس، مما سيفعل بنداً في العقد بين إنتر وبي إس جي بتحصل النادي الإيطالي على 10 ملايين إضافية حال باع اللاعب إلى يوفنتوس.

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الصحيفة أكدت جدية يوفنتوس بضم إيكاردي الصيف المقبل، والذي تراه اللاعب الأمثل لقيادة هجوم الفريق مع كريستيانو رونالدو، خصوصاً مع اقتراب رحيل جونزالو هيجواين.

بالمقابل، كشف التقرير أن إنتر سيستغل المبلغ الكبير الذي سيتحصل عليه عبر بيع إيكاردي للعودة مجدداً ومحاولة إغراء يوفنتوس ببيع نجمه باولو ديبالا، والذي يحظى بإعجاب كبير في ميلانو.

وحاول إنتر الصيف الماضي مبادلة ديبالا وإيكاردي، ولكن الصفقة لم تتم في النهاية، ويدور الحديث حالياً عن إمكانية تمديد عقد اللاعب مع يوفنتوس.