إنتر يفسد خطط برشلونة: لاوتارو ليس للبيع!

صدمة مدوية لبرشلونة

نفى بييرو أوسيليو، المدير الرياضي لنادي إنتر، إمكانية بيع لاوتارو مارتينيز، مهاجم الفريق، إلى برشلونة، كاشفًا عن الشرط الوحيد لإتمام الصفقة.

برشلونة يحاول التعاقد مع لاوتارو مارتينيز من إنتر الإيطالي لخلافة لويس سواريز الذي وصل إلى عامه الـ33 وتراجع مستواه كثيرًا في السنوات الماضية.

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وربطت التقارير الصحفية رحيل لاوتارو إلى برشلونة في صورة صفقة تبادلية شملت العديد من الأسماء آخرهم فيليبي كوتينيو.

ولكن أوسيليو صدم البلوجرانا في حوار مع شبكة "سكاي" إيطاليا قال فيه: "لاوتارو ليس للبيع، برشلونة تقدم بأكثر من عرض لكننا رفضنا تمامًا مسألة التخلي عن اللاعب".

وتابع: "الحل الوحيد للتعاقد مع المهاجم الأرجنتيني يكون بدفع قيمة الشرط الجزائي والمقدر بمبلغ 110 مليون يورو. نحن نريد لاوتارو معنا ولن نوافق على مغادرته".

وكان النادي الكتالوني قد حاول تخفيف قيمة المبلغ المدفوع لضم لاوتارو بعد الأزمة الاقتصادية التي خلفتها جائحة كورونا.

برشلونة يضع هدفه الرئيسي التعاقد مع نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان بجانب لاوتارو.

جدير بالذكر أنّ برشلونة يمتلك أسماءً أخرى في مركز الهجوم مرشحة للقدوم إلى الفريق حال فشل في التعاقد مع صاحب الـ22 عامًا أبرزهم تيمو فيرنر من لايبزيج الألماني.