إنتر يُغلق باب العودة في وجه جابيجول

حتى بعد عامه الاستثنائي مع فلامنجو

وضع المدير التنفيذي لنادي إنتر بيبي ماروتا، حدًا للشائعات والتقارير المتداولة حول إمكانية عودة المهاجم اللاتيني جابرييل باربوسا "جابيجول" إلى الجزء الأزرق والأسود لميلانو في المرحلة القادمة.

وذهب المهاجم البرازيلي إلى فلامنجو على سبيل الإعارة هذا العام، ليقوده للفوز بكأس ليبرتادوريس، بعدما سجل 34 هدفًا من مشاركته في 41 مباراة حتى هذه اللحظة.

ورغم حاجة أنطونيو كونتي لخيار جديد في الثلث الأخير من الملعب, لتعويض غياب أليكسيس سانشيز، المحتمل استمراره غيابه للشهر القادم بداعي الإصابة، إلا أن المسؤول البارز السابق في يوفنتوس، استبعد عودة الصديق المُقرب لشقيقة نيمار في الوقت الراهن أو حتى المرحلة القادمة.

وقال ماروتا في مقابلة مع شبكة "إي إس بي إن" الأمريكية "جابيجول؟ لا شك أبدًا أنه لاعب رائع، لكن الآن لدينا مجموعة بجودة عالية في الهجوم مثل لوكاكو، مارتينيز، سانشيز، إسبوزيتو وبوليتانو".

وأكد "يبدو لي أن جابيجول ليس جزءًا من خططنا، لكنه لاعب ذو قيمة كبيرة".

وكان إنتر قد تعاقد مع صاحب الـ23 عامًا عام 2016 مقابل حوالي 30 مليون يورو، إلا أنه لم يسجل سوى مرة واحدة في 10 مباريات، ليضطر النادي لإعارته ثلاث مرات.

وأعير المرة الأولى لبنفيكا البرتغالي، ولم يعبر عن نفسه، ليعود مرة أخرى لناديه السابق سانتوس على سبيل الإعارة 2018، وهناك استعاد توازنه نوعًا ما بتسجيل 27 هدفًا في 53 مباراة، قبل أن يتوهج مع فلامنجو بشكل فاق كل التوقعات هذا العام.