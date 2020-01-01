إنتر يعرض على ميلان صفقة تبادلية هذا الشتاء

بعد تعثر صفقتي إريكسن وفيدال

كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن رغبة مدرب إنتر أنطونيو كونتي، في إبرام صفقة تبادلية مع جار المدينة ميلان قبل أن يُسدل الستار على نافذة انتقالات اللاعبين الشتوية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "جازيتا ديلو سبورت"، فإن وصيف السيري آ، يسعى لاستبدال لاعبه الأوروجوياني ماتياس فيسينو بالإيفواري فرانك كيسي.

ولفت التقرير إلى أن إدارة النيراتزوري كانت تُخطط لاستخدام صاحب الـ28 عامًا، كجزء من صفقة انتداب الدنماركي كريستيان إريكسن من عاصمة الضباب، إلا أن توتنهام رفض الاقتراح.

وأشار نفس المصدر، إلى صناع القرار في "سان سيرو" لم يقتنعوا بعد باقتراح الجار، وذلك بالتزام مع انتشار شائعات أخرى، تزعم أن ميلان قد يستبدل كيسي بالمهمش في "جوسيبي مياتزا" بوليتانو.

وجاء اهتمام إنتر باللاعب الإيفواري، بعد تقلص فرص النادي في الحصول على توقيع آرتورو فيدال، لتمسك برشلونة باستمرار في "كامب نو"، وذلك قبل حتى رحيل المدرب إرنستو فالفيردي.

وعلى سيرة بوليتانو، ترددت أنباء صباح اليوم عن اهتمام روما بإعادة لاعبه السابق ماتيو بوليتانو من إنتر، لتعويض غياب نيكولو زانيولو، الذي انتهى موسمه بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي، وذلك مقابل ذهاب ليوناردو سبينازولا إلى وكر الأفاعي.

وكانت أغلب التقارير الإيطالية وكذلك البريطانية، قد أجمعت على أن إنتر حاول ضم إريكسن، لكن الصفقة تعثرت لتمسك توتنهام بالحصول على مبلغ يُقدر بنحو 20 مليون جنيه إسترليني، وذلك بالرغم من أن عقده سينتهي مع حلول فصل الصيف.