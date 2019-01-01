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إنتر يعاقب إيكاردي ويوقف المفاوضات مع واندا

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أجواء صدامية في إنتر

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أشارت عدة مصادر إيطالية أن إنتر عاقب قائده ماورو إيكاردي بغرامة مالية بسبب تأخره في العودة من العطلة الشتوية الأخيرة.

وعاد كلاً من إيكاردي ومواطنه لوتارو مارتينيز متأخرين من الأرجنتين وغابا عن الحصة التدريبية الأولى للنيراتزوري بعد العطلة.

وأفادت "سكاي" أن إنتر عاقب إيكاردي بغرامة 100 ألف يورو بسبب تأخره، رغم تقدمه باعتذار علني للمدرب وزملائه في التدريبات.

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وقالت التقارير إن لوتارو تم عقابه هو الآخر، ولكن بمبلغ أقل عن إيكاردي، كون الأخير هو قائد الفريق ويعتبر مثال يحتذى به للبقية.

وعلى صعيد آخر، ذكرت "لاجازيتا" أن إدارة إنتر قررت عدم التفاوض مع واندا نارا، زوجة ووكيلة اللاعب، بعد تصريحاتها الأخيرة.

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وأعلنت واندا في تصريحات مساء الأربعاء أن المفاوضات مع إنتر لتجديد التعاقد توقفت في ظل تباعد وجهات النظر ووجود عروض أخرى.

وتحدثت الصحيفة أن بيبي ماروتا، المدير الرياضي، قرر أن يكون التفاوض حول عقد إيكاردي الجديد مع وسطاء اللاعب وليس زوجته.

وأوردت التقارير أن إنتر يعرض راتباً سبعة ملايين يورو، بينما طالبت واندا بتسعة ملايين والتفاوض حول الشرط الجزائي البالغ 110 مليون يورو.

ويعود إنتر للمنافسات من جديد مساء الأحد المقبل بمواجهة بينيفينتو في كأس إيطاليا.

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