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إنتر يطارد متوسط ميدان إسبانيول

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إنتر يبحث عن تجديد دماء الفريق

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

ذكر الإعلام الإسباني أن إنتر مهتم بالتعاقد مع مارك روكا، متوسط ميدان إسبانيول ولاعب منتخب إسبانيا تحت 21 عاماً، لتدعيم صفوفه.

روكا من أبناء أكاديمية النادي الكتالوني، وتم تصعيد للعب مع الفريق الأول في 2016، والموسم الحالي شارك في 35 مباراة بالليجا.

وقالت "آس" إن إنتر يتابع اللاعب منذ يناير الماضي وكان يخطط لضمه وقتها، وسيعود للمحاولة من جديد هذا الصيف.

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وأشارت الصحيفة أن اللاعب يملك شرطاً جزائياً قيمته 40 مليون يورو، ولكن إنتر سيتفاوض مع إسبانيول لتخفيض قيمة الصفقة.

وتحدثت الصحيفة أن إنتر معجب بإمكانيات اللاعب الفنية، ويراه تدعيماً سيساعد في تخفيض معدل الأعمار في صفوف الفريق، والذي بلغ 29 عاماً.

ويلعب إنتر الأحد أمام إمبولي في ختام الدوري الإيطالي وسعيه لتأمين مركزه في دوري الأبطال الموسم المقبل.

 
 

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