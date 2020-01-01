الانتقالات

إنتر يستهدف ضم أجويرو مجانًا

كتب | يوسف حمدي
كتب | يوسف حمدي
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Sergio Aguero Manchester City 2019-20
Getty
سيرخيو أجويرو قد ينضم إلى لاوتارو مارتينيز وروميلو لوكاكو تحت قيادة أنطونيو كونتي

يهتم إنتر الإيطالي بالتعاقد مع مهاجم مانشستر سيتي سيرخيو أجويرو في صفقة انتقال حر الصيف المقبل بعد نهاية عقد الأرجنتيني الحالي في يونيو القادم. 

وحسب دايلي ميل، فإن مانشستر سيتي لم يدخل مع أجويرو في منطقة تضمن تجديد عقده الذ ينتهي بنهاية الموسم الحالي، حيث لم يحدث الاتفاق بعد. 

وبحسب ما ورد، فإن وصيف الدوري الأوروبي مستعد لمنح اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا عقدًا لمدة عامين مع خيار التمديد لعام إضافي.

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    ويمكن لأجويرو التحدث إلى أي نادٍ اعتبارًا من يناير المقبل، وحسب المصادر الصحفية الإنجليزية فإن إنتر يفكر جديًا في استقطاب الهداف التاريخي لمانشستر سيتي. 

    وسيكون الراتب الذي سيعرضه إنتر أقل مما يتقاضاه أجويرو في مانشستر سيتي، حيث سيتراوح راتب النيراتزوري بين 6 ونصف إلى 7 ونصف مليون جنيه استرليني. 

    ومن جهته، يحرص المدير الفني أنطونيو كونتي مدرب النيراتزوري على تعزيز خط هجومه حيث يستهدف لقب الدوري الإيطالي هذا الموسم. 

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    وسجل الهداف التاريخي لمانشستر سيتي 23 هدفًا الموسم الماضي، ومقارنة بالمواسم السابقة كان أداؤه ضعيفًا بشكل كبير ولم يكن أساسيًا في كل المباريات.

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