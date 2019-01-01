إنتر يستقر على زاباتا في حال فشل صفقة لوكاكو

مهاجم أتالانتا هو خيار كونتي في حال فشل في ضم مهاجم مانشستر يونايتد

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

وضع إنتر بقيادة أنطوينو كونتي مهاجم نادي أتالانتا الدولي الكولومبي دوفان زاباتا كخيار ثانٍ في حال فشل صفقة روميلو لوكاكو.

وكان النيراتزوري قد تفرغ للمفاوضات مع إدارة مانشستر يونايتد بعد حسم صفقات باريلا وسينسي ولازارو وجودين في الأيام الماضية.

ويريد كونتي روميلو لوكاكو في فريقه، ولكن إدارة مانشستر يونايتد قد رفضت عرضي إنتر بسبب المقابل المادي وطريقة الدفع.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 15, 2019

ويرفض إنتر خيار الدفع المباشر ويتمسك بخيار الإعارة لموسم في البداية مع أحقية أو إلزامية الشراء، وهو ما ترفضه إدارة الشياطين الحمر.

وحسب كوريري ديلو سبورت فإن إدارة إنتر بدأت تجهيز الخطة البديلة من الآن تحسبًا لعدم الوصول إلى اتفاق بينها وبين إدارة مانشستر يونايتد

وسيكون الخيار هو دوفان زاباتا ثاني هدافي الدوري الإيطالي في الموسم المنصرم ونجم نادي أتالانتا المتأهل لدوري أبطال أوروبا.

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يذكر أن إنتر يهتم في الوقت الحالي بمهاجمين آخرين وهما إيدين دجيكو، أو الكرواتي ريبيتش في حال فشل الوصول إلى نجم روما.