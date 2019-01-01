إنتر يرفض ثاني عروض نابولي الرسمية من أجل إيكاردي
التعليقات()
Getty Images
رفض إنتر ثاني عروض نابولي الرسمية من أجل التعاقد من النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.
وكان إنتر قد أعلن على لسان مديره التنفيذي جيوسيبي ماروتا أن إيكاردي خارج خطة الفريق في الموسم المقبل.
وتسببت هذه الأزمات في انخفاض القيمة السوقية للمهاجم الأرجنتيني، والتي كانت تجاوزت الـ 100 مليون يورو في الصيف الماضي.
— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 24, 2019
واستغلالًا لذلك، أرسل نابولي عرضًا تصل قيمته بالإضافات إلى 50 مليون يورو من أجل التعاقد مع ماورو إيكاردي.
ولكن إنتر رفض العرض بسبب المقابل المادي، في الوقت الذي يبدو فيه المهاجم الأرجنتيني أكثر ميلًا للذهاب إلى يوفنتوس.
ركلات الترجيح تحسم ديربي إيطاليا الودي لمصلحة يوفنتوس
يذكر أن أنطوينو كونتي قد صدق في أكثر من مؤتمر صحفي على ما قاله جيوسيبي ماروتا بأن إيكاردي خارج خطط الفريق للموسم الجديد.