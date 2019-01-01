إنتر يدرس تفعيل الشرط الجزائي بعقد بيلجريني

بعد متابعة استمرت لفترة طويلة

يدرس نادي إنتر الإيطالي، القيام بدفع الشرط الجزائي في عقد لورينزو بيلجريني لاعب وسط روما.

إنتر بدأ البحث عن أهداف جديدة استعداداً لسوق الانتقالات القادم، ليضع خط الوسط كأولوية رئيسية.

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تقارير صحفية أكدت أن النيراتزوري يتابع بيلجريني منذ فترة طويلة، وقام بتحضير عرض رسمي لضمه.

وأبدى إنتر استعداده لدفع 30 مليون يورو، وهي قيمة الشرط الجزائي بعقد اللاعب مع ناديه.

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وأما بالنسبة للشروط الشخصية، فمن المتوقع تلقي صاحب الـ22 عاماً، راتب سنوي قيمته 2.7 مليون يورو مقابل التوقيع على عقد مدته خمس سنوات.

وشارك بيلجريني في 32 مباراة مع روما هذا الموسم بجميع البطولات، نجح خلالهم في تسجيل 3 أهداف.