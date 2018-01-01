إنتر يخطف فوزًا من أودينيزي بتقنية الفيديو

إنتر ميلان يخطف ثلاثة نقاط غالية من أودينيزي بهدف قاتل لإيكاردي

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

حقق إنتر ميلانو فوزًا مهمًا على حساب ضيفه أودينيزي بهدف مقابل لا شيء، في المباراة التي احتضنها ملعب جيوسيبي مياتزا ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الإيطالي. اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

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ودخل إنتر المباراة بعد أسبوع محبط خسر فيه ديربي إيطاليا أمام يوفنتوس في البداية، ومن ثم ودع منافسات دوري أبطال أوروبا بتعادله مع أيندهوفن الهولندي.

المباراة بدأها إنتر كعادته، حيث ضغط وحاول بدون مبالغة ومع الالتزام بالتحفظ، إلا أنه لم يكن مقنعًا بالشكل المطلوب، حيث ظهرت الكثير من الثغرات في آدائه.

ولم يشهد الشوط الأول أي محاولات خطيرة باستثناء كرة واحدة من إيكاردي وكرة أخرى من بورخا فاليرو وتسديدة جيدة نسبيًا من بوليتانو، في مقابل محاولات فقيرة جدًا من أودينيزي.

وبذلك انتهى شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف، في شوط لم يرق للمستوى المنتظر من قبل الجماهير.

وخلال شوط المباراة الثاني حاول لوتشيانو سباليتي إجراء بعض التعديلات من أجل تسجيل هدف المباراة الأول، ولكن العقم ظل ملازمًا للاعبي الإنتر في بداية الشوط.

وتحسن شكل إنتر مع التبدلات مقارنة بشوط المباراة الأول، ولكن المحاولات الخطيرة كانت قليلة ولم تكن بالخطورة المطلوبة، وبدأ أودينيزي يحاول مباغتة النيراتزوري بين حين وآخر.

وفي ركلة ركنية للإنتر، وبعدها بحوالي دقيقة ونصف، أبلغ حكام الفيديو حكم اللقاء أن هناك لمس للكرة باليد من قبل مدافع أودينيزي، ليراجع الحكم اللقطة ويعلن عن ركلة جزاء لصالح إنتر ميلان.

وفي الدقيقة السادسة والسبعين تولى إيكاردي تسديد ركلة الجزاء، ليضعها ببراعة على طريقة "بانينكا" في وسط المرمى مسجلًا الهدف الأول للنيراتزوري.

وخلال الربع ساعة الأخيرة سجل إنتر هدفًا ألغي بداعي التسلل، في المقابل حاول أودينيزي في كرتين ولكنها جاورا المرمى، لتنتهي المباراة على وفع انتصار إنتر على أودينيزي بهدف للا شيء.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد إنتر ميلان إلى النقطة الثانية والثلاثين في المركز الثالث خلف يوفنتوس ونابولي، بينما تجمد رصيد أودينيزي عند النقطة