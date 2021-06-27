إنتر يختار موهبة برشلونة السابقة لتعويض حكيمي

الفريق الإيطالي يحدد بديل حكيمي

بدأ النادي الإيطالي، إنتر في العمل على عدة جبهات لتعويص رحيل الدولي المغربي، أشرف حكيمي عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونشرت صحف إيطالية أن إدارة النادي الإيطالي تحركت بالفعل وعلى قائمة الترشيحات، الظهير الأيمن للفريق اللندني، أرسنال.

ماذا جاء في التقارير الصحفية؟

وفقًا لـ"سكاي إيطاليا" فإن النادي الإيطالي تواصل مع إدارة الجانرز وعرض مبلغ 25 مليون مقابل الحصول على خدمات الإسباني هيكتور بيليرين.

وارتبط اسم بيليرين مؤخرًا بعدة أندية، كان اتليتكو مدريد على رأسها، حيث ذكرت صحيفة "ماركا" أن في حال مغادرة فرساليكو وكيران تريبيير صفوف أتلتيكو مدريد هذا الصيف فإنه يرغب في استبداله بـ هيكتور بيليرين.

يذكر أن الإسباني صاحب الـ26 عامًا انضم إلى صفوف أرسنال في عام 2014 قادمًا من أكاديمية برشلونة "لاماسيا"، ويمتد عقد اللاعب مع الفريق الإنجليزي حتى يونيو 2023.

حكيمي إلى باريس.. ما هي تفاصيل الصفقة؟

سيدفع باريس سان جيرمان 60 مليون يورو مقابل انتقال حكيمي، بينما سيتلقى إنتر 10 ملايين أخرى كمكافآت مقابل الأداء الناجح للاعب، ومن المقرر الإعلان عن الصفقة رسميًا بداية الأسبوع المقبل.

انضم حكيمي، البالغ عمره 22 عامًا، إلى إنتر خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من ريال مدريد، مقابل 45 مليون يورو.

ولعب الدولي المغربي 45 مباراة لإنتر في جميع البطولات في الموسم المنصرم، وسجل سبعة أهداف، وساهم في تتويج "النيراتزوري" بلقب الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ 2010

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