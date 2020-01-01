إنتر يحصل على موافقة أشلي يونج ويتحرك لضم مفاجأة فيرونا

نادي إنتر يحصل على موافقة الإنجليزي أشلي يونج لتمثيله في يناير الجاري ويتجه لضم لاعب فيرونا.

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي إنتر قد حصل على موافقة اللاعب الإنجليزي أشلي يونج قائد مانشستر يونايتد للانضمام لهم في يناير الجاري.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي سبورت" والتي أكدت أن نادي إنتر يسعى في الوقت الحالي للتوصل لاتفاق مع فريق مانشستر يونايتد لضم اللاعب.

ويمتد عقد أشلي يونج مع مانشستر يونايتد حتى نهاية الموسم الجاري مما يعني أنه يستطيع الانضمام لأي فريقه يريده في الصيف المقبل بشكل مجاني.

وكشفت الشبكة أن إنتر يبحث عدة خيارات أخرى خلال سوق الانتقالات الشتوية الجاري ضمن قائمة لدعم نفسه في الفترة المقبلة، ودخل على رأسها اللاعب ماراش كومبولا نجم فريق هيلاس فيرونا.

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ولا يعد إنتر هو الفريق الوحيد الذي يسعى لضم كومبولا حيث أبدى نابولي اهتمامه بالحصول على خدمات اللاعب الشاب الذي يقدم مستويات طيبة للغاية هذا الموسم.

ويريد إنتر ضم اللاعب في أقرب وقت ممكن بينما يرفض هيلاس فيرونا التفريط في خدماته قبل شهر يونيو المقبل بنهاية الموسم الجاري.

جدير بالذكر أن كومبولا كان قد شارك في 12 مباراة مع هيلاس فيرونا هذا الموسم في كل البطولات كما كان قد قدم مستويات طيبة في أول مواسمه الموسم الماضي بعد تصعيده من فريق الشباب.