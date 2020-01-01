إنتر يتقدم بعرض جديد لضم إريكسن

اجتماع بين رئيس توتنهام ووكيل أعمال اللاعب غداً

يواصل نادي إنتر الإيطالي، الضغط من أجل التعاقد مع صانع الألعاب الدنماركي كريستيان إريكسن، وإقناع توتنهام بالتخلي عنه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

إريكسن ينتهي عقده مع توتنهام الصيف القادم، ورحيله عن الفريق الإنجليزي يعتبر مسألة وقت خلال الأيام القليلة المقبلة من الميركاتو.

إنتر سبق وأن تقدم بعرض قيمته 8.5 مليون جنيه إسترليني، من أجل الحصول على خدمات الدولي الدنماركي، لكنه قوبل بالرفض من توتنهام.

شبكة "سكاي سبورتس" كشفت عن عودة النادي الإيطالي بعرض جديد بـ11 مليون جنيه إسترليني مع بعض الإضافات المستقبلية على المدى البعيد.

وأوضحت أن مارتن شوتس وكيل أعمال إريكسن، سيجلس مع دانييل ليفي رئيس توتنهام غداً الثلاثاء، من أجل حصم مصير اللاعب بشكل نهائي.

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ويأتي ذلك بعدما جلس وكيل صانع ألعاب توتنهام مع مسؤولي إنتر خلال الأيام القليلة الماضية، للاتفاق على شروط الصفقة المحتملة.

يذكر أن توتنهام تعاقد مؤخراً مع لاعب الوسط البرتغالي جيلسون فيرنانديس من بنفيكا، في صفقة تبدو كتعويض لرحيل إريكسن المتوقع عن صفوف النادي.