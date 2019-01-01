إنتر يتراجع عن فكرة التعاقد مع هيريرا

المطالب المالية للاعب المكسيكي تدفع إنتر لصرف النظر عن ضمه، ولكن صفقة أخرى في الطريق للنيراتزوري

قرر نادي إنتر الإيطالي، التراجع عن فكرة التعاقد مع هيكتور هيريرا لاعب وسط بورتو البرتغالي الصيف القادم.

النجم المكسيكي ينتهي عقده مع بورتو في يونيو المقبل، ولم يتوصل لأي اتفاق حول التجديد، مما يسمح له بالتوقيع على عقد مبدئي لأي نادي آخر.

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وفقاً لصحيفة "كالتشيو ميركاتو" فإن إنتر حاول الحصول على توقيع اللاعب، لينضم له بشكل رسمي في صفقة انتقال حر بعد نهاية الموسم.

ومع ذلك قرر النيراتزوري التراجع بشكل مفاجيء، بسبب المطالب المادية لصاحب الـ28 عاماً.

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إليكم حقيقة هذا الأمر. 👇 — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 26, 2019

هيريرا طالب إنتر بالحصول على 3 مليون يورو سنوياً، المبلغ الذي لم يرحب النادي الإيطالي بدفعه.

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وعلى جانب آخر يضع إنتر اللمسات الأخيرة للتعاقد مع دييجو جودين مدافع أتلتيكو مدريد، حيث سيخضع للفحوصات الطبية هذا الأسبوع.

ومن المتوقع أن ينضم الأوروجوياني المخضرم لإنتر الصيف القادم بالمجان، مع احتمالات بقدوم أنطونيو فالنسيا مدافع مانشستر يونايتد بنفس الطريقة.