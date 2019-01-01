إنتر ويوفنتوس.. كيف تعيد الحياة لديربي إيطاليا؟

مواجهة من نوع خاص تنتظر إنتر ويوفنتوس في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

تنتظر جماهير الدوري الإيطالي مباراة من نوع خاص مساء يوم الأحد بين يوفنتوس وإنتر ضمن لقاءات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.

يحل في تلك المواجهة يوفنتوس ضيفًا على إنتر من أجل صدارة الدوري الإيطالي في لقاء سيتربع الفائز فيه على قمة الترتيب ويحسم أول قمة في الموسم.

وعلى عكس السنوات الماضية لن يدخل إنتر تلك المباراة وهو الطرف الأضعف أو الأقل في عدد النقاط بترتيب الدوري الإيطالي، بل كصاحب المركز الأول في الدوري والباحث عن كسر هيمنة يوفنتوس.

يملك يوفنتوس دون أدنى شك اليد العليا في مواجهات السنوات الماضية على حساب إنتر سواء في المباريات أو على مستوى إنهاء المسابقة في مركز أفضل من النيراتزوري.

لكن لمواجهة هذا الموسم جانب آخر غير ذلك الذي كان يحيط بكل المباريات التي أقيمت في السنوات الأخيرة التي شهدت سيطرة البيانكونيري على كل ما يتعلق بالكرة الإيطالي.

ساري: تركيزي على الأداء وليس النتيجة أمام إنتر

أصبح إنتر يملك فريقًا أكثر قوة هذا الموسم حيث قامت إدارته بتلبية كل طلبات المدير الفني الجديد أنطونيو كونتي ومنحته كل ما سعى له من أدوات لأجل العودة للمنافسة من جديد.

وحكمت الجماهير مبكرًا على كونتي وأكدت أنه جاء ليعيد إنتر لأمجاد الزمن الماضي ولهم كل الحق بعد الطفرة التي شاهدوها في الفريق خلال أسابيع قليلة فقط ظهرت فيها بصمات المدرب الأسبق ليوفنتوس على تشكيلة النيراتزوري.

فوز إنتر في تلك المواجهة قد يعني قفزة كبيرة في سباق اللقب على الدوري الإيطالي مع يوفنتوس حيث سيتسع الفارق في القمة لخمس نقاط وهو رقم ليس بالسهل لكن سيظل وقتها لكل فريق أكثر من ٣٠ مباراة بالموسم مما يعني أن السباق سيستمر كثيرًا.

وفي الوقت ذاته سيمنح الفوز يوفنتوس أفضلية طفيفية بفارق نقطة وحيدة أمام إنتر لكنه سيرسخ لأمرًا هامًا للغاية، وهو بعث رسالة لكونه لا يزال متواجدًا من أجل التنافس حتى لو كان ذلك خارج ملعبه وأمام فريق مدجج بالأسلحة مثل إنتر كونتي.

كل تلك سيناريوهات قد تقع في المباراة وتؤثر بشكل واضح على مستقبل المنافسة في الدوري الإيطالي هذا الموسم، لكن ستبقى حقيقة واحدة ثابتة هي أن ديربي إيطاليا لهذا الموسم هو قمة حقيقية وفعلية للدوري سيعتلي الفائز منه ترتيب المسابقة.