إنتر وميلان يزاحمان روما على التعاقد مع سمولينج

صراع ثلاثي إيطالي على مدافع مانشستر يونايتد

أشارت تقارير صحفية إيطالية، إلى أن ميلان وإنتر سيدخلان في مفاوضات مع مانشستر يونايتد للحصول على مدافع الفريق كريس سمولينج والمعار إلى روما.

ويقدم سمولينج أداءً جيداً مع ذئاب العاصمة حتى الآن، جعل إدارة روما تفكر في تحويل الصفقة من إعارة إلى شراء نهائي.

وانضم سمولينج إلى روما في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، على سبيل الإعارة، ومن جانبه أبدى المدافع الإنجليزي رغبته في البقاء مع الفريق العاصمي.

وطلب مانشستر يونايتد 17 مليون يورو للتخلي عن مدافعه، بينما تريد إدارة روما دفع 10 مليون فقط.

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سمولينج لعب مع روما سبع مباريات في الدوري الإيطالي سجل خلالها هدفاً واحداً، ليحتل معهم المركز الثالث من جدول الترتيب برصيد 22 نقطة، وبفارق سبع نقاط عن يوفنتوس المتصدر.