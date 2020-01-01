إنتر ميلان يمنح لاوتارو مارتينيز الضوء الأخضر للرحيل

ماروتا لا يُمانع رحيل لاوتارو مارتينيز في هذه الحالة..

تحدث بيبي ماروتا، المدير الرياضي لنادي إنتر ميلان الإيطالي، عن مستقبل لاوتارو مارتينيز، مهاجم الأفاعي، الذي يحظى باهتمام كبار الأندية الأوروبية.

لاوتارو، يعد هدفًا لبرشلونة وريال مدريد الإسبانيين بالإضافة إلى مانشستر يونايتد والسيتي من الدوري الإنجليزي.

وقال ماروتا، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا": "لاوتارو يتطور، أنه لاعب شاب للغاية، أعتقد أنه حريص على ارتداء هذا القميص المجيد، والنمو بشكل احترافي".

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وأضاف: "كما أقول دائمًا، إن اللاعبون لا يغادرون إنتر إلا إذا طلبوا ذلك".

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وتطرق ماروتا للحديث عن مباراة إنتر ولاتسيو الليلة، موضحًا: "هذه مباريات كلاسيكية، لكننا نملك العديد من الألقاب ومن الطبيعي أن يكون بهذا الموقف".

وأردف: "نعلم بأننا في بداية المشروع، لكن لدينا أقصى درجات الرغبة في إنهاء الموسم كأبطال للدوري الإيطالي".

وبسؤاله عن جلوس كريستيان إريكسن، على مقاعد البدلاء، أمام لاتسيو، أجاب: "أنه يحتاج بعض الوقت للاستقرار، لكن المباريات التي تستمر لـ95 دقيقة، تحتاج لجهود جميع اللاعبين".

وأتم: "الأمر متروك لأنطونيو كونتي، لاختيار أفضل اللاعبين، في التشكيل الأساسي للمباريات، ومن يمكنه أن يكون ورقة رابحة على مقاعد البدلاء".