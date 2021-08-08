إنتر ميامي يطارد رونالدو بعد ضياع حلم ميسي!

نادي إنتر ميامي الأمريكي يريد الحصول على خدمات كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس بأي شكل من الأشكال هذا الصيف.

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن إصرار نادي إنتر ميامي على الحصول على خدمات البرتغالي كريستيانو رونالدو من صفوف يوفنتوس.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "توتو ويب ميركاتو"، والذي أكد أن النادي الأمريكي يريد ضم رونالدو في الصيف الجاري.

يأتي هذا بالرغم من صعوبة الفكرة على النجم البرتغالي، الذي يرفض مغادرة أوروبا في الوقت الحالي، ويرى نفسه يستطيع المنافسة لسنوات مقبلة في القارة العجوز.

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كريستيانو الذي سيبلغ من العمر 37 عامًا في فبراير المقبل خلال الموسم الجديد كان مصيره مأرجحًا هذا الصيف بعد انتشار أنباء عن رغبته في الرحيل عن يوفنتوس.

لاعب ريال مدريد السابق كان سينضم لصفوف باريس سان جيرمان، ووقعت محادثات بين وكيله والنادي الفرنسي بالفعل، لكن الأخير كان يفضل التركيز على مفاوضات تجديد عقد مبابي، ومؤخرًا حول تركيزه على ضم ليونيل ميسي.

وكذلك كان إنتر ميامي يستهدف الحصول على خدمات ليونيل ميسي لصفوفه، لكن النجم الأرجنتيني على وشك التوقيع للنادي الفرنسي خلال ساعات.

جدير بالذكر أن رحيل رونالدو لن يكون صعبًا بالنسبة ليوفنتوس، حيث يبحث النادي عن تخفيض فواتير النفقات لديه وعلى رأسها يأتي راتب البرتغالي الضخم.