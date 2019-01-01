بيكهام يحاول إقناع ميسي وزيدان بالانضمام إلى إنتر ميامي

تفاصيل عقد ميسي جعلته مهددًا بالرحيل

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

يحاول ديفيد بيكهام، رئيس نادي إنتر ميامي الأمريكي، التعاقد مع ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، ومدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان.

ميسي يمتلك بندًا يسمح له بفسخ عقده بداية من يناير المقبل دون دفع أي شرط جزائي.

وذكر راديو كتالونيا أنّ بيكهام في تواصل مع ميسي بهدف انضمامه للفريق الأمريكي في 2020 في أول موسم للفريق بالدرجة الأولى.

وأوضحت أنّ أسطورة مانشستر يونايتد متفائل بالتعاقد مع البرغوث إلا أنّ راتبه المرتفع قد يشكل أزمة بعض الشيء.

وأكدت صحيفة "آس" الإسبانية أنّ بيكهام لا يرغب فقط في ضم البولجا، ولكنّه يرى في زين الدين زيدان المدرب الأمثل لفريق إنتر.

وكان كارلو أنشيلوتي، مدرب نابولي، قد أبدى موافقة أولية على تدريب إنتر ميامي من الموسم المقبل.

جدبر بالذكر أنّ أنطوان جريزمان، لاعب برشلونة، أكد رغبته اللعب في الدوري الأمريكي بالمستقبل وقد ينضم إلى فريق بيكهام.