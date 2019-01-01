إنتر يدخل سباق التعاقد مع سافيتش

طلب واهتمام كبير بالنجم الصربي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضحت تقارير في إيطاليا أن إنتر دخل هو الآخر سباق التعاقد مع سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، نجم خط وسط لاتسيو.

الصحف في إنجلترا وإيطاليا تحدثت في الأيام الماضية عن استعداد مانشستر يونايتد لدفع 80 مليون يورو لضم سافيتش هذا الصيف.

وذكرت "كورسيرا" أن إنتر يتابع ويترقب موقف لاتسيو من بيع سافيتش، وسيتقدم بعرض رسمي في الأسابيع المقبلة.

ولا يمانع لاتسيو بيع سافيتش بحسب تصريحات رئيسه كلاوديو لوتيتو، ولكن يقدر ثمنه في حدود 100 مليون يورو بحسب تصريحات سابقة.

وتحدثت تقارير الشهر الماضي أن باريس سان جيرمان هو الآخر مهتم بالتعاقد مع سافيتش، ولكن دون تحركات رسمية.

وضم إنتر حتى الآن لاعبين في خط الوسط هما ستيفانو سينسي من ساسولو، ونيكولا باريلا الجمعة من كالياري.