خاص | "لامين يامال تفوق على ميسي" .. مارك فان بوميل يكشف النقاب عن شخصية آريين روبن: كان يفاجأنا برد فعله حال الخسارة!

حوار خاص مع نجم المنتخب الهولندي الأسبق..

فورتونا سيتارد، آيندهوفن، برشلونة، بايرن ميونيخ، ميلان، ثم آيندهوفن مرة أخرى؛ هذه هي مسيرة اللاعب الهولندي الدولي (79 مباراة دولية) مارك فان بوميل.

في عام 2013، قرر لاعب خط الوسط السابق البالغ من العمر 48 عامًا أن 667 مباراة و 24 جائزة كافية له، وبدأ مسيرته التدريبية.

وتحدث اللاعب المولود في ماسبرخت مع مراسل "فوتبول كو" جيل كوسترز عن عدة أمور، منها الفترة التي قضاها مع المنتخب الهولندي، والعروض التي تلقاها من الدوري الهولندي الممتاز، والمقارنة بين ليونيل ميسي ولامين يامال.

ميلان

في عام 2011، انتقل فان بوميل إلى نادي ميلان بعد أربع سنوات ونصف قضاها في بايرن ميونخ. وهناك لعب مع أسماء كبيرة مثل كلارنس سيدروف وزلاتان إبراهيموفيتش وأندريا بيرلو.

ومن الذكريات الجميلة التي لا تزال عالقة في ذهنه عن الفترة التي قضاها في ميلانو، محادثته مع لاعب خط الوسط جينارو جاتوزو حول العمل الجاد خلال مسيرته الاحترافية، حيث قال: "لقد استمتعت حقًا بوقتي كلاعب كرة قدم، لكن الوقت يمر بسرعة. المواسم تمر بسرعة وأنت تستعد باستمرار. إنها عملية مستمرة.

"جاتوزو علمني ذلك حقًا. كنا جالسين معًا بعد إحدى المباريات، فقال لي (أنا سعيد لأنك أتيت، لأنك لاعب يبذل قصارى جهده للفوز. إذا قللت من جهودي بنسبة 10٪، فسوف يتفوق عليّ لاعب آخر وينتهي أمري)".

يؤكد فان بوميل أن تقديم أقل من 100% لم يكن خيارًا مطروحًا: "عليك أن تبذل قصارى جهدك دائمًا، لأن المنافسة شديدة للغاية، فإذا لم تقدم أداءً جيدًا، ستجد نفسك على مقاعد البدلاء أو حتى خارج الفريق. عليك أن تقدم أداءً جيدًا دائمًا. هناك لاعبون يصلون إلى القمة ويستمرون لمدة عامين أو ثلاثة أعوام ثم يختفون، وهناك لاعبون يلعبون دائمًا في أفضل الأندية. هؤلاء هم أفضل اللاعبين على الإطلاق".

المنتخب الهولندي

لعب فان بوميل 79 مباراة مع المنتخب الهولندي بين عامي 2000 و2012، وخلال هذه المباريات، سجل عشرة أهداف وقدم عشرة تمريرات حاسمة.

تحت قيادة المدرب السابق ووالد زوجته بيرت فان مارفيك، كان فان بوميل جزءًا من تشكيلة المنتخب الهولندي في كأس العالم 2010 التي وصلت إلى النهائي وخسرت أمام إسبانيا.

كان فان بوميل لديه مجموعة أصدقاء ثابتة في المنتخب الهولندي، استمتع كثيرًا مع هذه المجموعة خلال الفترة التي قضاها كلاعب دولي، موضحًا: "كنا نتطلع جميعًا للانضمام إلى المنتخب الهولندي. عندما كنا نجتمع لمدة أسبوعين، كنا نلعب الورق باستمرار مع أريين روبن وديرك كويت وأندريه أويجر، إذا خسر روبن، كانت أوراق اللعب تتطاير في الحافلة أو الطائرة أو الفندق، أينما كنا. كانت تلك لحظات جميلة حقًا، ولهذا كنا نتطلع دائمًا إلى فترة المباريات الدولية".

مغامرة فاشلة

كمدرب، كان فان بوميل المسؤول الأول في آيندهوفن ورويال أنتويرب وفولفسبورج، وفي ديسمبر 2019، تم فصل المدرب من نادي آيندهوفن، وظل بدون عمل حتى صيف 2021، ثم انضم إلى فولفسبورج، الذي احتل المركز الرابع في الموسم السابق وتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، لكنه لم يبق هناك سوى 13 مباراة..

"عندما ذهبت إلى فولفسبورج، لم يكن ذلك الخيار الوحيد المتاح لي. بعد ذلك، يمكنك القول إنها كانت خيارًا خاطئًا. لم أكن قد وقعت بعد، لكنني وافقت، وما كان عليّ أن أفعل ذلك".

وأضاف في تصريحاته لـ"فوتبولكو": "فولفسبورج لعب في الغالب بأسلوب ريد بول؛ الاستحواذ على الكرة في أعلى الملعب، الجري السريع وقلة الاستحواذ على الكرة. أراد مجلس الإدارة أن ألعب بأسلوب يعتمد على الاستحواذ على الكرة. حاولت تطبيق ذلك، لكنني لم أنجح في النهاية. تطبيق نظام جديد بالكامل يتطلب وقتًا. فزنا في أول أربع مباريات، وهو أفضل بداية موسم في تاريخ النادي، لكننا لم نتمكن من الفوز في المباريات الخمس التالية.

"لا يمكنك أن تتوقع أن يسير شيء كهذا بشكل مثالي دون أخطاء من اليوم الأول، مثل هذا التغيير له جوانب متعددة ويحتاج إلى وقت، لكنني كنت أشعر بالقلق منذ اليوم الأول، وتأكدت مخاوفي بعد حوالي خمسة أشهر. في النهاية، عليك أن تتقبل الأمر. إذا اعتقدوا أن هذا يكفي، فهذا يكفي، ولا داعي للقلق بشأن ذلك".

رويال أنتويرب

في صيف 2022، بدأ فان بوميل العمل مع الجيران الجنوبيين ووقع عقدًا مع رويال أنتويرب. هنا تم التعاقد معه من قبل مارك أوفرمارس، الذي غادر أياكس بعد الضجة التي أثارها، يقول فان بوميل نفسه إن الضجة حول المدير الفني لا تهمه شخصيًا..

"أرسل لي مارك رسالة وسألني (هل ترغب في التحدث عن كرة القدم؟) فبدا لي ذلك جيدًا، فذهبت إلى أنتويرب وهكذا بدأ الأمر. كان لدي شعور جيد تجاه مارك. عندما يحدث شيء مثل ما حدث مع مارك، وأنا لا أعرف التفاصيل الدقيقة، فهذا لا يعني أنه لا يمكنك العمل مع شخص ما".

في موسم 2022-2023، فاز فان بوميل بالثنائية؛ في الدوري، تعادل رويال أنتويرب بشكل مثير في الدقيقة الأخيرة بنتيجة 2-2 بهدف من توبي ألديرفيريلد في الدقيقة 94.

كان نقطة واحدة كافية للفوز باللقب، وهو أول لقب للريدز منذ عام 1957، حيث علق بوميل: "كان ذلك جنونياً. إذا كنت تعرف ما حدث قبل ذلك، فستدرك أن ذلك كان أمراً فريداً حقاً، كان بإمكاننا أن نحسم اللقب قبل أسبوع من ذلك، لو فزنا على يونيون سانت جيليس، لكنهم أدركوا التعادل قبل عشر دقائق من نهاية المباراة، رغم أنهم كانوا يلعبون بعشرة لاعبين فقط. كانت تلك خيبة أمل كبيرة. على الرغم من أننا كنا في الصدارة، كنا نعتبر أن الأمر قد انتهى".

كولا

في أنتويرب، عمل فان بوميل مع الإكوادوري ويليان باتشو؛ يلعب المدافع البالغ من العمر 23 عامًا حاليًا في باريس سان جيرمان، وقد قدم موسمًا قويًا للغاية مع الفريق الباريسي وتوج ذلك بالفوز بدوري أبطال أوروبا.

ومع ذلك، يدرك فان بوميل أنه قطع شوطًا طويلًا: "كان باتشو يعيش في ذلك الوقت مع أنتوني فالنسيا، وهو إكوادوري آخر. كانت تربطني علاقة مع أنتوني، في يوم من الأيام كان في حالة جيدة، وفي اليوم التالي كان يبدو عابسًا بعض الشيء تجاهي. أردت أن أعرف سبب ذلك، فسألت مدير الفريق عن مكان سكنهما، ثم ذهبت إلى هناك في أحد الأيام بعد الظهر، وكانوا نائمين. بعد بضع دقائق، فتحوا الستائر ورأوني أذهب. فهرعوا إلى الباب وقالوا: تعال يا مدرب. ثم تحدثت معهم عن كل شيء.

"ثم عرضوا عليّ شيئًا لأشربه، ورأيت أن ثلاجتهم مليئة بالكولا، تحدثت معهم على الفور وقلت لهم إن هذا ليس جيدًا لهم، يجب أن تشربوا الماء، هذا ليس جيدًا لكم، كل هذا السكر والقذارة. بعد أسبوعين، أرسلوا لي صورة للثلاجة، وكانت مليئة بزجاجات الماء.

"أدى ذلك في النهاية إلى تحسين علاقتي مع هؤلاء الشباب، وأصبح لدي صورة أفضل عن لاعبي فريقي"، ويضيف فان بوميل ضاحكًا. "لا أعرف ما إذا كان لا يزال يشرب الماء فقط. ربما كان ذلك من أجل الصورة، هاها".

يامال ضد ميسي

عندما انتقل فان بوميل في صيف 2005 من آيندهوفن إلى برشلونة بدون مقابل، انضم لاعب شاب أرجنتيني يبلغ من العمر 18 عامًا إلى التشكيلة الرئيسية لبرشلونة: ليونيل ميسي. لا يحتاج هذا الاسم إلى أي تعريف.

الطفل المعجزة لامين يامال البالغ من العمر 17 عامًا يسرق الأضواء حاليًا في صفوف الكتالونيين، إذ فاز الإسباني الصيف الماضي ببطولة أمم أوروبا مع إسبانيا وحصل على لقب الدوري مع برشلونة، لذلك غالبًا ما يُذكر هذا المراهق المثير في نفس الجملة مع ميسي.

فان بوميل تحدث مع "فوتبولكو" عن يامال قائلًا: "عندما انضم ميسي إلى فريق برشلونة الأول، لم يلعب في البداية الكثير من المباريات مقارنة بيامال الآن. لذا، إذا قارنت بينهما في نفس العمر، فإن يامال أفضل الآن".

ومع ذلك، هذا لا يعني الكثير بالنسبة لفان بوميل، إذ واصل: "الحفاظ على هذا المستوى على المدى الطويل هو الأصعب. ميسي يحافظ على هذا المستوى منذ عشرين عامًا. هذا شيء استثنائي. إذا أراد يامال أن يصل إلى مستوى ميسي في عدد الأهداف، فعليه أن يسجل 500 هدف أو ما يقارب ذلك. هذا يعني ما يقارب 30 هدفًا في الموسم".

واختتم في هذا الشأن: "هل يامال هو الأفضل في العالم في الوقت الحالي؟ لا، ليس ذلك، لكنه في طريقه إلى ذلك. لا أعتقد أن هناك لاعبًا واحدًا يبرز الآن، لأن هناك الكثير من اللاعبين الجيدين".

كرة القدم في دوري الدرجة الثانية

كمدرب، لم يقد فان بوميل أبدًا فريقًا يلعب في دوري الدرجة الثانية، وفي مارس، انتشرت شائعات بأن المدرب أجرى محادثات مع نادي إن إي سي نيميخن حول دوره كمدرب للفريق في موسم 2025/26، لكن بالنسبة لفان بوميل، فإن اللعب في دوري الدرجة الأولى ليس أمرًا ضروريًا..

"إذا نظرت إلى الأندية التي دربتها، فستجد أنني فزت في أول 13 مباراة مع آيندهوفن، وفي أول 4 مباريات مع فولفسبورج، وفي أول 9 مباريات مع رويال أنتويرب. هذا يعني أنني أستطيع بسرعة كبيرة أن أطبق أسلوب لعب جديد.

"لقد تحدثت مع مارسيل بوكهورن وفريد روتن، ولديهما أفكار رائعة حقًا. كان لدي شعور جيد حقًا، لكنهما أرادا اتخاذ قرار مبكرًا. كان ذلك في منتصف مارس، وفي ذلك الوقت كانت هناك أمور أخرى تحدث. فقلت لهما (إذا أردتما العودة لاحقًا، فأنا على استعداد لإعادة النظر في الأمر، لكن ليس في الوقت الحالي)، ثم قالا إننا لن نواصل العمل معًا".

أساليب اللعب

شهدت الدوري الهولمي الموسم الماضي نهاية مثيرة، حيث لعب أياكس بشكل غير متوقع على اللقب، لكنه أضاعه في الأسبوع الأخير.

لعب فرانشيسكو فاريولي مع فريق أمستردام بأسلوب لعب متحفظ، مما أكسبه العديد من الانتصارات، أحيانًا بأداء أقل من المنافس وبفارق ضئيل، كما تعرض الإيطالي لانتقادات هنا وهناك بسبب تغييره المتكرر للاعبين.

يقول فان بوميل: "طريقة التبديل ليست أسلوبي. أرغب في العمل على تشكيل فريق ثابت. أحيانًا لا يكون ذلك ممكنًا، وفي هذه الحالة نتحدث عن تبديل واحد أو اثنين، وليس ثمانية أو تسعة. كان للجميع رأي في هذا الأمر، لكنها رؤية فاريولي وهو من يقرر، لذا عليك أن تتعايش مع ذلك".

واستطرد: "أنه كان في صراع على اللقب وخسره في الأسبوع الأخير بينما كان متقدماً بفارق تسع نقاط قبل خمسة أسابيع، هذا بالطبع ليس جيداً. عندها يجب على المدرب أن يسأل نفسه: هل اتخذت القرار الصحيح؟ في المباريات الأخيرة، لم يلعب أياكس ضد أفضل المنافسين، لذا كان عليه أن يسيطر على المباراة.

"ماذا فعل خطأ؟ لا أستطيع إلا أن ألاحظ أنهم كانوا متقدمين بتسع نقاط قبل خمس مباريات. هذا ليس جيدًا. لا أعرف بالضبط ما الذي حدث. ربما حدث ذلك في التدريبات أو بعد خسارة مباراة ما، بحيث فقدوا الثقة. عندها تفقد الثقة في مرحلة ما، من الصعب جدًا تغيير ذلك".

المستقبل

ماذا سيحدث الآن بالنسبة لفان بوميل؟ هو لا يعرف ذلك بعد: "يجب أن يكون مشروعًا جيدًا. لقد رفضت الكثير من العروض. انظر، إذا انضممت الآن إلى نادٍ مثل إنتر، الذي يلعب دائمًا بخمسة مدافعين، فسيكون من الصعب جدًا تغيير ذلك. هذا ممكن، لكنه صعب جدًا خلال موسم واحد".

واختتم: "أي بلد يناسب أسلوبي كمدرب؟ في الأساس، هذا لا يهم، مع أسلوب البناء الديناميكي في ألمانيا أو إيطاليا، لكن ليس لدي أي تفضيل. لا يهمني إذا كان بعيدًا عن الوطن أم لا، الأندية التي عملت بها كانت مصادفة. على أي حال، أنا مستعد للبدء من جديد".