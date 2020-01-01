لوكاكو يحصد جائزة الأفضل في الدوري الأوروبي

النجم البلجيكي قاد فريقه للوصول إلى النهائي

توج المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، مستواه المميز مع فريق إنتر الإيطالي ببطولة الدوري الأوروبي الموسم الماضي، بالحصول على جائزة الأفضل في المسابقة.

لوكاكو انضم لإنتر خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادماً من مانشستر يونايتد، ليصبح النجم الأول للفريق الإيطالي.

الدولي البلجيكي قاد فريقه للمنافسة على الدوري الإيطالي، وكذلك للوصول إلى نهائي الدوري الأوروبي، والذي خسره إنتر من إشبيلية.

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الموقع الرسمي للبطولة، كشف أن لوكاكو تم اختياره عن طريق اللجنة المكونة من مدربي الأندية الـ48 الحاضرة في دور المجموعات بالنسخة الماضية، بالإضافة لـ55 صحفياً.

🏵️ | MVP



La giuria composta dagli allenatori dei 48 club presenti nella passata fase a gironi e da 55 giornalisti ha deciso: è @RomeluLukaku9 il miglior calciatore della 2019/20 👏



Le sue parole all'@UEFAcom_it 👉 https://t.co/gzyCwIrblG pic.twitter.com/vJn8LoRcYk — (@Inter) October 2, 2020

ومن جانبه قال لوكاكو:"أود أن أشكر والدتي وأخي، وكذلك أنطونيو كونتي وزملائي بالفريق على كل شيء، إنهم يجعلونني أبتسم كل يوم".

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وأضاف:"لقد كنت أعمل منذ الطفولة على هذا النجاح، وأوجه التهنئة لإشبيلية على الفوز بالمسابقة، وبالنسبة لهذا الموسم، فهناك العديد من النجاحات التي نطمح لتحقيقها".

يذكر أن لوكاكو يتمتع ببداية جيدة مع إنتر هذا الموسم، حيث سجل 3 أهداف في مباراتين لعبهما ببطولة الدوري الإيطالي.