إنتر يقرر مقاطعة الإعلام بعد الهجوم على كونتي

قرار مفاجئ من إدارة النيراتزوري

قرر إنتر مقاطعة الإعلام بعد الهجوم على مدربه أنطونيو كونتي في أعقاب خروج الفريق من دوري أبطال أوروبا، وألغى المؤتمر الصحفي للقاء فيورنتينا.

وودع إنتر المسابقة الأوروبية من دور المجموعات بعد الخسارة من برشلونة مساء الثلاثاء بهدفين مقابل واحد، ليحل ثالثاً ويخرج من نفس الدور للعام الثاني على التوالي.

ونشر إنتر بياناً عبر حساباته الإلكترونية كتب فيه أن اليوم لن يكون هناك مؤتمراً صحفياً رداً على التقرير الذي كتبته صحيفة "كوريري ديلو سبورت"، والذي اعتبره النادي مهيناً.

وأضاف البيان أن إلغاء المؤتمر رسالة لكل وسائل الإعلام أن يجب احترام الأشخاص، وعلى أساس ذلك تم اتخاذ القرار بعدم الحديث قبل لقاء فيورنتينا.

وكتبت "كوريري" تقريراً عبارة عن رسالة من مشجع انتقد فيه قرارات كونتي أمام برشلونة، وعجزه في الانتصار على الفريق الثاني لبرشلونة، وكيف أنه أخطأ بالتخلي عن ماورو إيكاردي، وأن الصفقات التي قام بها لم تفيد الفريق بشيء حتى الآن أوروبياً.

نفس الصحيفة تسببت بجدل كبير قبل أسبوع قبل مباراة إنتر مع روما، وتم اتهامها بالعنصرية بسبب العنوان "الجمعة السوداء".

ويحل إنتر ضيفاً على فيورنتينا مساء الأحد لحساب الجولة السادسة عشر من السيري آ.