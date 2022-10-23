إثارة داخل وخارج الملعب .. جمهور فيورنتينا الغاضب يحاول قذف مشجع إنتر من المدرجات!

مباراة ساخنة حتى اللحظات الأخيرة

شهدت مباراة فيورنتينا ضد إنتر مساء السبت أحداثاً مثيرة داخل أرضية الملعب، ومؤسفة بمدرجات الملعب عقب انتصار النيراتزوري على أصحاب الأرض.

وخطف إنتر الانتصار في الوقت بدل الضائع بعد أن سجل هنريك مخيتريان هدف الفوز رابع بعد أن تعادل فيورنتينا بهدف ثالث بالدقيقة 90 عبر لوكا يوفيتش.

ولم يتقبل جمهور الفيولا الطريقة التي خسر بها فريقه، واحتفال جماهير إنتر الحاضرة وسطهم بالمدرجات، وهو ما التقطته عدسات الهواتف المحمولة ونشرته وسائل التواصل الاجتماعية بقوة.

وأظهر مقطع فيديو جمهور فيورنتينا وهو يعتدي على مشجع يرتدي قميص إنتر وسط هتافات من الحاضرين تطالب بقذفه من المدرجات، وهو ما حاول بعض المشجعين فعله لولا تدخل آخرين، وسط غياب للأمن.

الأجواء كانت مشتعلة عقب اللقاء بعد أن خرجت تقارير أن روكو كوميسو، رئيس فيورنتينا، حاول اقتحام غرف ملابس إنتر والاشتباك مع مسؤوليه، ليأتي الرد الرسمي من الفيولا ببيان أكد فيه عدم صحة تلك الأحداث وطالب مسؤولي إنتر بالاعتذار.

وشهدت المباراة بالإضافة لإثارة الأهداف المتأخرة جدلاً تحكيمياً باحتساب الحكم باولو فاليري ركلتي جزاء، ومطالبات بإلغاء الهدفين الأخيرين، وطرد فيديريكو دي ماركو.