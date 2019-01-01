أولتراس إنتر يساند جمهور كالياري بعد أزمة لوكاكو

بيان غريب من رابطي مشجعي النادي الإيطالي

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

نجم إنتر الوافد حديثاً على الفريق، تعرض لهجوم عنصري قوي من جماهير كالياري، خلال مباراة الفريقين الأحد الماضي.

أولتراس إنتر قرر الرد على تلك الواقعة، مبدياً مساندته للوكاكو وتفهمه لموقف جماهير كالياري.

وقالت الرابطة في بيان رسمي:"أهلاً روميلو.. نحن نأسف جداً بعد ما حدث لك في كالياري من إساءات عنصرية، ولكن عليك تفهم طبيعة الكرة الإيطالية".

وأضاف:"إيطاليا تختلف عن أي دولة أوروبية أخرى تعتبر فيها العنصرية مشكلة حقيقية تحتاج لحلول جذرية".

وتابع البيان:"نحن هنا نستخدم بعض الأساليب لمساعدة فرقنا، وكذلك نهدف للتأثير على الخصم ودفعه لفقدان أعصابه لأهداف كروية ليست عنصرية".

يذكر أن واقعة بوجبا ليست الأولى هذا الموسم في الملاعب الأوروبية، حيث تعرض الفرنسي بول بوجبا لأكثر من موقف منذ بداية النسخة الحالية من الدوري الإنجليزي.