إنتر ضد ريال مدريد: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر الكتابي لحظة بلحظة لمباراة إنتر ضد ريال مدريد في إطار الجولة الأولى من مجموعات الأبطال، على ملعب جوزيبي مياتزا

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إنتر 0 × 0 ريال مدريد

مباشر، لحظة بلحظة



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والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة.

تشكيل ريال مدريد:

التشكيل| 4-3-3

تيبو كورتوا

دافيد ألابا - ناتشو - إيدير ميليتاو - داني كارباخال

لوكا مودريتش - كاسيميرو - فيدي فالفيردي

فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - لوكاس فاسكيز

👕🔢 All set in our dressing room!

📍 San Siro#UCL pic.twitter.com/VOWpwoNKiW — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) September 15, 2021

تشكيل إنتر:

التشكيل| 3-5-2

هاندانوفيتش

ميلان شكرينيار - دي فراي - باستوني

إيفان بريزيتش - هاكان تشالهان أوغلو - مارسيلو بروزوفيتش - باريلا - ماتيو دارميان

إدين دجيكو - لاوتارو مارتينيز

تشكيلة الفريق للقاء الريال



البدلاء



21 Cordaz, 97 Radu, 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 7 Sanchez, 8 Vecino, 11 Kolarov, 13 Ranocchia, 19 Correa, 22 Vidal, 32 Dimarco, 33 D'Ambrosio#إنتر_ريال #دوري_الأبطال #فورز_إنتر pic.twitter.com/FGP4rWlCzQ — إنتر 🏆🇮🇹 (@Inter_ar) September 15, 2021

واجه ريال مدريد الإنتر في 11 مباراة من قبل، فاز كل منهما في 5 وانتهت مباراة واحدة فقط بالتعادل بينهما.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لمباراة إنتر وريال مدريد، في إطار مباريات الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال أوروبا، والتي ستُقام على ملعب جوزيبي مياتزا.