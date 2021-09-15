إنتر ضد ريال مدريد: مباشر لحظة بلحظة
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إنتر 0 × 0 ريال مدريد
مباشر، لحظة بلحظة
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والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة.
تشكيل ريال مدريد:
التشكيل| 4-3-3
تيبو كورتوا
دافيد ألابا - ناتشو - إيدير ميليتاو - داني كارباخال
لوكا مودريتش - كاسيميرو - فيدي فالفيردي
فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - لوكاس فاسكيز
تشكيل إنتر:
التشكيل| 3-5-2
هاندانوفيتش
ميلان شكرينيار - دي فراي - باستوني
إيفان بريزيتش - هاكان تشالهان أوغلو - مارسيلو بروزوفيتش - باريلا - ماتيو دارميان
إدين دجيكو - لاوتارو مارتينيز
واجه ريال مدريد الإنتر في 11 مباراة من قبل، فاز كل منهما في 5 وانتهت مباراة واحدة فقط بالتعادل بينهما.
أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لمباراة إنتر وريال مدريد، في إطار مباريات الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال أوروبا، والتي ستُقام على ملعب جوزيبي مياتزا.