خدمة لميلان ويوفنتوس - تعادل مثير بين إنتر وروما في قمة الدوري الإيطالي

قمة كبيرة في العاصمة الإيطالية

انتهت قمة الجولة السابعة عشر بين روما وإنتر بالعاصمة الإيطالية على وقع نتيجة التعادل بهدفين من كل جانب.

الفريقان دخلا المباراة بالقوة الضاربة، إذ شارك روميلو لوكاكو وأرتورو فيدال أساسيان بعد الغياب في لقاء سامبدوريا الأخير، بينما استمر روما بقوته الضاربة بقيادة إدين دجيكو.

لوكاكو في بداية المباراة أضاع فرصتين لافتتاح التسجيلة، الأولى تصدى فيها الحارس لوبيز بنجاح لرأسيته، والثانية منعها كريس سمولينج.

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الدقيقة 16 شهدت الهدف الأول لروما بعد هجمة مرتدة سريعة اختتمها لورينزو بيليجريني بتسديدة غيرت طريقها نحو شباك سمير هاندانوفيتش.

روما كاد يضاعف النتيجة بنفس الطريقة ونفس اللاعب بعد دقائق قليلة، ولكن هذه المرة هاناندوفيتش أبعد كرته ببراعة.

أرتورو فيدال كادت يسجل التعادل في الدقيقة 27 بعد تميريرة أشرف حكيمي داخل منطقة الجزاء، ولكن كرته مرت بمحاذاة القائم.

لاوتارو مارتينيز هز الشباك في الدقيقة 39، ولكن تم إلغاء الهدف بسبب وجود الأرجنتيني في موقف متسلل.

الشوط الثاني بدأ بضغط قوي من إنتر، وتفنن لاعبوه في إضاعة الفرص السهلة، أخطرها للاوتارو مارتينيز تصدى له باو لوبيز ببراعة من داخل منطقة الجزاء بالدقيقة 52.

التعادل أتى عبر ميلان شكرينيار من رأسية محكمة ليتوج ضغط الفريق في الدقيقة 56 من ركنية مارسيلو بروزوفيتش.

أشرف حكيمي بعدها مباشرة كاد يتقدم للنيراتزوري ولكن لوبيز واصل التألق وأبعد كرته للركنية.

حكيمي عاد وسجل التقدم لإنتر على طريقته الخاصة بتسديدة صاروخية بيسراه في الدقيقة 63 جعلت لوبيز يشاهد الكرة تعانق شباكه.

جيانلوكا مانشيني نجح في التعادل لروما في الدقيقة 87 برأسية بعد أن تصدى هاندانوفيتش لتسديدة قوية منه قبلها بدقائق.

النتيجة رفعت رصيد إنتر إلى 37 نقطة بالوصافة، بينما وصل رصيد روما إلى 34 نقطة ثالثاً، بانتظار بقية لقاءات الجولة.