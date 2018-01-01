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إنتر مستعد للتخلي عن ناينجولان للتخلص من مشاكله

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إنتر يريد بيع رادجيا ناينجولان بسبب المشاكل التي تصاحبه بعد أن عاقبه النادي قبل ساعات وابعده عن مواجهة نابولي لأسباب سلوكية.

علي رفعت    فيسبوك      تويتر

أكدت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن فريق إنتر يسعى للتخلص من لاعبه البلجيكي رادجيا ناينجولان بعد تكرار مشاكله في الفترة الأخيرة وتسببه في أزمات عديدة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" والتي أكدت أن القرار سيأتي من بيبي ماروتا المنضم حديثًا لصفوف الانتر قادمًا من يوفنتوس.

وذكرت الصحيفة أن النادي لن يتردد في بيع لاعبه الذي انضم لصفوفه قبل موسمًا ونصف فقط حال تلقى عرضًا مناسبًا من أحد الأندية الصينية في يناير المقبل.

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وكان نادي إنتر قد أعلن عن إيقاف ناينجولان عن ممارسة أي نشاط له علاقة بكرة القدم بشكل مؤقت، وأرجع الإيقاف لأسباب سلوكية لم يوضحها.

وأكدت تقارير صحفية إيطالية أن الأسباب التي جاءت لناينجولان بالإيقاف هي تأخره المتكرر على التدريبات وعدم استماعه لتعليمات مدربه لوتشيانو سباليتي.

جدير بالذكر أن إنتر سيستقبل فريق نابولي على يوم الأربعاء المقبل ضمن لقاءات الجولة الـ 18 من الدوري الإيطالي في ميلانو.

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