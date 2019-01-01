كونتي: لا مجال للبكاء أمام روما

إنتر يواجه العديد من المشاكل قبل مواجهة الذئاب

أكد أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر، أنه لا يوجد أي وقت لفريقه من أجل الاختباء والبكاء، قبل المواجهة المرتقبة أمام روما غداً الجمعة بجولة جديدة من الدوري الإيطالي.

إنتر يحتل حالياً قمة البطولة المحلية بفارق نقطة عن يوفنتوس، مستغلاً تعثر البيانكونيري الجولة الماضية، ليلاقي الذئاب طامحاً في الاستمرار على الصدارة.

كونتي اعترف بوجود العديد من المشاكل بصفوف فريقه قبل المباراة بسبب الإصابات، مشيراً لانتظاره فترة التوقف بفارغ الصبر.

وقال الإيطالي في تصريحات صحفية:"سنحاول الدخول في فترة أعياد الميلاد ونحن بأفضل حالة ممكنة، بعدها سنتعافى بعودة العديد من اللاعبين، لذلك أهم شيء هو التطلع لهذه المباراة والاستعداد لها".

وأضاف:"الأمر ليس جديداً علينا بمواجهة هذه الصعوبات، يجب علينا تحمل المسؤولية خلال الـ4 مباريات القادمة في هذه الفترة، سندخل هذه المواجهات ونحن نعلم نقاط قوتنا وضعفنا لأنه لا يوجد أي مجال للبكاء والاختباء ".

أما عن روما:"يتمتعون بحالة جيدة، خاصة بعد الفوز على فيرونا 3/1 حيث أظهروا درجة عالية من النضج والقوة، مما يتطلب منا خوض اللقاء بتركيز كبير".

وعن تألق مهاجم الفريق لاوتارو مارتينيز:"أكره الحديث عن اللاعبين بشكل فردي، أفضل الإشادة بالفريق بشكل عام، نعم لاوتارو يتطور ولكن المجموعة أيضاً تبذل أفضل ما لديها".

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وتابع:"نسعى لتطوير معرفتنا بالأسلوب الذي نلعب به، من أجل النمو والتعامل مع المواقف الصعبة التي نواجهها في كل مباراة، وسنواصل العمل بهذه الطريقة حتى آخر مباراة في الموسم".

يذكر أن إنتر يحتل المركز الأول بجدول الدوري بـ37 نقطة، مقابل 36 ليوفنتوس والذي يلاقي لاتسيو في اختبار صعب، قد يوسع الفارق بجدول ترتيب المسابقة.