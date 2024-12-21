"سأستمع هذه المرة إلى قلبي" .. يان سومر يحدد موقفه من الانتقال للدوري السعودي

حارس إنتر يفند شائعات اعتزاله

كشف السويسري يان سومر، حارس مرمى إنتر، عن خطواته المقبلة في عالم كرة القدم بعد 3 أشهر فقط من إعلان اعتزاله اللعب دوليًا، ليتساءل الجميع عن مصيره في الملاعب خلال المستقبل القريب.

سومر الذي احتفل قبل 4 أيام بعامه الـ36 يخوض موسمًا مثاليًا مع إنتر، حيث لعب 21 مباراة وخرج بشباك نظيفة في 12 منها، بينما استقبلت شباكه 16 هدفًا.

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وساهم سومر في وضع إنتر في المركز الثالث بترتيب الدوري الإيطالي برصيد 34 نقطة، متخلفًا بفارق 3 نقاط فقط عن أتالانتا المتصدر، علمًا بأن النيراتزوري لعب مباراة أقل.

وأجرى سومر مقابلة مع التلفزيون السويسري "SRF"، أشار خلالها إلى أنه لا يفكر سومر في تعليق قفازاته نهائيًا في الفترة الحالية، لأن مغامرته في الملاعب الإيطالية حتى الآن تسير بسلاسة.

وقال سومر: "أشعر أنني بحالة جيدة جدًا في إنتر في الوقت الحالي، النادي يمنحني الكثير ولدي أيضًا الكثير لأقدمه، ما زلت بعيدًا جدًا عن نقطة النهاية لمسيرتي، جسدي وعقلي يخبراني بذلك".

GOAL

وأضاف: "الانتقال للدوري السعودي؟ لم أفكر في الأمر أبدًا، أعتقد أنه احتمال بعيد، أنا منفتح بشكل أكبر لفكرة العودة إلى فريقي السابق في سويسرا بازل".

وتابع سومر: "بازل هو النادي الذي نشأت ولا زلت أتابعه عن كثب. إنه النادي المسيطر على قلبي، لقد عشت الكثير من الأشياء الجميلة هناك".