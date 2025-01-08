"أرض زلقة" .. نجم إنتر يسخر من انزلاق علي البليهي أمام كريم بنزيما!

أيام البليهي ليست سعيدة حاليًا

لا يعيش علي البليهي أيام سعيدة حاليًا، إذ لم يكتف بالانتقادات العنيفة التي وجهت له عقب مستواه مع المنتخب السعودي في كأس الخليج 26، وكذلك بهجوم جمهور الهلال عليه عقب خسارة أمس أمام الاتحاد، بل وصل الأمر إلى حد تعرضه لسخرية على الصعيد العالمي!

المدرب جورج جيسوس برأ مدافعه السعودي من مسؤولية هدفي الاتحاد خلال مواجهة ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين مساء أمس في المملكة أرينا، والتي انتهت بخروج الهلال وتأهل العميد إلى نصف النهائي بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2.

مهاجم إنتر، ماركوس تورام، شارك مقطع فيديو قصير نشره حساب الاتحاد على إنستجرام للبليهي وهو ينزلق خلال مراوغة كريم بنزيما له، وقد علق كاتبًا "أرض زلقة"، في إشارة للسخرية من المدافع الهلالي.

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تورام كان قد غاب عن مباراة نهائي كأس السوبر التي جمعت فريقه مع ميلان في ملعب الأول بارك بالرياض يوم أول أمس الإثنين، والتي انتهت بفوز الروسونيري 3-2 بعد تأخره بالنتيجة 2-0.

يُشار إلى أن المنتخب السعودي غادر كأس الخليج 26 بعد الخسارة أمام عُمان في نصف النهائي 2-1.