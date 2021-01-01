استبعاد إمام عاشور من الأولمبياد وإحالة الفيديو المسيء للجنة الانضباط

لاعب الزمالك اعتاد إثارة الجدل

أعلن أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم المصري إحالة الفيديو المسيء للاعب الزمالك "إمام عاشور" إلى لجنة الانضباط لاتخاذ القرار المناسب بشأنه، مؤكدًا أن مثل تلك الحالات لا تخضع لرقابة لجنة المسابقات بل الانضباط.

وكان عاشور قد ظهر في فيديو رفقة زملائه في فريق الزمالك مواليد 99 وهم يُوجهون الشتائم وبألفاظ خارجة للنادي الأهلي وجماهيره ورئيسه الراحل صالح سليم والسابق حسن حمدي بجانب الإعلامي أحمد شوبير، وذلك عقب نهاية مباراة الفريق مع الأهلي في ختام بطولة الجمهورية لمواليد 99.

عاشور شارك مع فريق الزمالك الشاب في مواجهة شباب الأهلي ضمن الجولة الأخيرة لبطولة دوري الجمهورية لمواليد 99، وهو اللقاء الذي أقيم في ملعب الأهلي بمدينة نصر وانتهى لصالحه بهدفين مقابل هدف.

صاحب الـ23 عامًا سجل هدف الزمالك الوحيد في اللقاء وبعدها ظن وزملاؤه أنهم تُوجوا باللقب لعدم خسارتهم بفارق 3 أهداف، وقد احتفلوا جيدًا في الملعب ومن ثم في غرفة الملابس، ذلك قبل أن يُصدر اتحاد كرة القدم المصري بيانًا يؤكد خلاله إقامة مباراة فاصلة بين الأهلي والزمالك لتحديد البطل بعد تساوي الفريقين في النقاط.

وقد تحدث أحمد مجاهد مع الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد وأكد إحالة الفيديو المثير للجدل إلى لجنة الانضباط لاتخاذ القرار المناسب بشأنه وشأن عاشور وجميع اللاعبين الذين ظهروا به.

من جانبه، أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين أن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب المصري الأولمبي قرر استبعاد لاعب الزمالك من قائمة المنتخب المشاركة في أولمبياد طوكيو الصيف القادم، ولم يُعلق المدرب المصري أو اتحاد الكرة على الخبر.

وكان عمرو الدردير المتحدث الرسمي باسم الزمالك قد وصف ما فعله عاشور بأنه خروج عن النص، مشيرًا إلى أن النادي سيُحقق في الواقعة، بقوله "نرفض أي خروج عن النص تجاه الأهلي أو أي من أطراف المنظومة الرياضية، سيتم التحقيق مع اللاعب وسيُعاقب".

يُشار إلى أن عاشور خاض المباراة مع فريق 99 في الزمالك بعدما قرر باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول إيقافه عن التدريب مع الفريق الأول وإعادته للشباب لاعتراضه غير اللائق عقب مواجهة الفريق مع مولودية الجزائر في دوري أبطال أفريقيا.