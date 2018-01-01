إلغاء زيارة تركي آل الشيخ لنادي الزمالك

كان من المنتظر افتتاح المبني الاجتماعي بمقر النادي في ميت عقبة أثناء وجود رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم

فيسبوك تويتر بلال محمد

ألغى تركي آل الشيخ، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، زيارته لنادي الزمالك، والتي كان من المقرر لها مساء اليوم في مقر النادي بميت عقبة.

وأشارت بعض التقارير الصحفية إلى ارتباط آل الشيخ، باجتماع هام مع جهات سيادة، أدت إلى إلغاء الزيارة لنادي الزمالك.

وكان من المنتظر ان يفتتح الزمالك بعض المنشآت بحضور، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، وعدد من نواب البرلمان المصري.

الزمالك يخوض مرانه الأول بتشاد استعداداً لمباراة القطن يوم الأحد القادم. ⚽️🇹🇩



(@ZSCOfficial :📸) pic.twitter.com/RbJsKI2F3D — جول مصر (@goaleg) December 21, 2018

وتزين مقر القلعة البيضاء، لاستقبال الوفود مساء اليوم، من أجل افتتاح المبني الاجتماعي الذي يحمل اسم تركي آل الشيخ.

الجدير بالذكر أن آل الشيخ، قد دعم الزمالك بعدد من الصفقات مطلع الموسم الحالي، على رأسها فرجاني ساسي، كما تكفل بالتعاقد مع جروس المدير الفني للفريق وجهازه المعاون.