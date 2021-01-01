إكرامي: شريف ورمضان يتعرضان لحملة موجهة .. ونجلي يستحق المنتخب

إكرامي الشحات يتحدث عن تألق نجله رفقة بيراميدز

يرى إكرامي الشحات، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن نجله شريف، وزوج ابنته رمضان صبحي لاعبا بيراميدز، يتعرضان لحملة موجهة، بعد انتقالهم لفريق بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وكان رمضان صبحي قد فضّل الانتقال إلى بيراميدز عن الاستمرار مع النادي الأهلي، بعد نهاية إعارته من فريق هيدرسفيلد الإنجليزي، كما انتقل شريف إكرامي بعد نهاية عقده مع الأهلي إلى صفوف بيراميدز.

إكرامي الشحات قال خلال تصريحات لبرنامج "بي أون تايم" عبر قناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "شريف يستحق الانضمام لصفوف منتخب مصر، بعد المستوى الجيد الذي ظهر به مع بيراميدز مؤخرًا".

حارس الأهلي السابق تابع: "هناك حملة موجهة ضد شريف إكرامي ورمضان صبحي، وأعلم جيدًا أن هناك لجان إلكترونية تعمل ضد شريف ورمضان، وأعلم جيدًا من وراءها".

وتحدث إكرامي عن مواجهة الأهلي وفيتا كلوب الكونغولي، حيث قال: "الفريق الأحمر واجهه سوء حظ غريب خلال المواجهة، ولم يكن موفقًا بنسبة 1% على أقل تقدير".

واختتم الشحات تصريحاته قائلًا: "كان هناك بعض الرعونة والاستهتار في إهدار الفرص، ولكن سوء التوفيق كان أحد أسباب التعادل".

أخبار الأهلي اليوم | البدري يعلن استبعاد كهربا .. وتعليق قوي على ركلة جزاء فيتا كلوب

الأهلي تعادل مع فيتا كلوب بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس السبت، بالجولة الثالثة ضمن منافسات المجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال إفريقيا.