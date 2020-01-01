لاعب السويد عن إبراهيموفيتش: نحن أفضل بدونه، يدمر ثقة اللاعبين!

وشهد شاهد من أهلها

قال متوسط ميدان المنتخب السويدي ألبين إكدال إن تواجد زلاتان إبراهيموفيتش لم يكن مفيدًا في كل الأحوال للاعبين الذين يلعبون بجانبه.

وكان إبراهيموفيتش قد اعتزال اللعب دوليًا عقب نهاية كأس الأمم الأوروبية 2016، تلك التي خرجت فيها السويد من الدور الأول في مشاركة مخيبة.

وقال إكدال في الوقت الذي استعاد فيه ذكريات هذه البطولة إن إشارات زلاتان إبراهيموفيتش وتعليقاته الحادة قللت من ثقة بعض اللاعبين في أنفسهم.

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وأضاف حول خطة اللعب التي ابتكرها إريك هامرين بعد ذلك: "تألف فريقنا من نجم عالمي و 10 لاعبين يأتون لمساعدته على الهيمنة، لم ينجح هذا التكتيك"

وتابع: "فيما بيننا، اتفق الجميع على أن زلاتان يجب أن يمتلك الكرة قدر الإمكان، وهذا أمر معقول عندما يكون لديك لاعب من هذا العيار"

وأردف: " لكن الاعتماد على لاعب واحد يؤدي إلى الانزلاق بعيدًا عن المسؤولية لا شعوريًا، وذلك لا ينفع في كرة القدم أو أي رياضة جماعية أخرى، لم يصل أحد إلى مستواه أو طاقته القصوى بسبب تواجد زلاتان"

وأكمل: "هذا جعلني أفكر في أمر ما، وهو أنه ربما كان هذا هو السبب في أن الكثيرين في المنتخب لم يتمكنوا من تلبية مطالب زلاتان أو مساعدته وفقًا لرؤيته"

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يذكر أن النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش قد خاض مسيرة دولية مميزة على مستوى الأرقام الفردية، حيث سجل 62 هدفًا في 116 مباراة دولية.