إفريقيا مع جول | مهاجم موريتانيا: هناك مفاجأة في بطل كأس الأمم وزيارة أبو تريكة تاريخية

حديث موقع جول مع مهاجم موريتانيا قبل كأس الأمم الأفريقية

فيسبوك تويتر بلال محمد

يعتقد مولاي أحمد خليل، مهاجم منتخب موريتانيا أن هناك مفاجأة ستكون في حامل لقب كأس الأمم الأفريقية هذا العام، مشيراً إلى أن هدف منتخب بلاده هو الذهاب بعيداً في البطولة وليس الاكتفاء بالظهور المشرف.

ويلعب المنتخب الموريتاني مساء اليوم، مباراته الأولى في تاريخ المسابقة والتي ستكون أمام مالي لحساب الجولة الأولى في المجموعة الخامسة، على ملعب السويس.

موقع جول دوت تواصل مع المهاجم صاحب الـ 31 عاماً، للحديث حول المشاركة الأولى للمرابطين في البطولة.

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المنتخب الموريتاني عاش لحظات تاريخية وصعبة بالتأهل للمرة الأولى لكأس الأمم الأفريقية، والفوز بجائزة أفضل منتخب من الكاف كيف عشت هذه اللحظات؟

عشنا لحظات غير مسبوقة، تعانق فيها الشعور بحجم الإنجاز وعدم أسبقيته، لحظات طعم الوصول لأول مرة، هي لحظة نقشت في تاريخ الأمجاد، وحفرت في نفوس شعبنا الموريتاني، وكل مشجعي منتخبنا، صحيح أن ذلك كله لم يكن وليد الصدفة ولا ضربة حظ، إنما هو ثمرة جهود عظيمة، ومثابرة طموحة، ورغم ذلك لقد أحسسنا لحظات من الفخر العارم، ونحن واثقون أننا نعيش لحظات أعظم وإنجازات أهم في قابل المنافسات.

كيف ساعد الاتحاد الموريتاني المنتخب في الوصول إلى هذا الإنجاز؟

الاتحاد الموريتاني بذل قصارى جهده، وقدم كل الإمكانات اللازمة لنصل إلى ما وصلنا إليه، إن المرحلة المتميزة التي تعيشها الاتحادية بفضل حسن التسيير والتخطيط، تحت قيادة أحمد ولد يحيى كانت أهم لبنة فيما حققناه من إنجازات.

بعد نقل البطولة إلى مصر بدلاً من الكاميرون، في رأيك أي من البلدين أنسب لموريتانيا؟

لو أقيمت البطولة في الكاميرون لكنا فرحين بذلك، نتيجة لعمقنا الإفريقي وارتباطنا الوثيق بالكاميرون، أمَا وقد أقيمت في مصر فنحن أكثر فرحًا، فما يربطنا بمصر من الوشائج كثير جدا ومتداخل، وبالتالي فإقامة البطولة في مصر مريح جدا بالنسبة لمنتخبنا.

موريتانيا وقعت في مجموعة صعبة تضم تونس وأنجولا ومالي، في رأيك كيف ستكون فرص التأهل؟

هذه مجموعة قوية جدًا، وكلها من الفرق المهمة في إفريقيا، ولكن أملنا في تجاوز الدور الأول كبير جدًا، بناءً على تجاربنا السابقة في مواجهة هذه المنتخبات، هذه ليست أول مرة نلعب أمام المنتخبات، أملنا في التأهل كبير.

في رأيك ما المنتخبات المرشحة للحصول على اللقب؟

لا يمكن التنبؤ مطلقا بصاحب لقب هذا العام، هناك فرق متقاربة في التميز والأداء، والألعاب التنافسية لا تعرف التسليم المطلق بترشيح الفائز، أنا أتوقع أن هذه البطولة ستكون فيها مفاجأة قوية.

كيف ترى زيادة عدد فرق البطولة من 16 إلى 24 منتخباً؟

أرى أن زيادة عدد المنتخبات أمر إيجابي وذلك لسببين:

الأول إتاحة فرصة لمشاركة عدد أكبر من المنتخبات، والثاني إتساع دائرة التنافس يجعل الحاصل على البطولة أكثر جدارة واستحقاقُا، فالمتحصل عليه بعد شدة الطلب وصعوبة المنافسة أحسن وأقوى وأهم.

🌀بداية رائعة للمنتخب الموريتاني في التصفيات، ثم هزيمة أمام أنجولا برباعية نظيفة ولكن اللاعبين استمروا في تحقيق المفاجأة بفوزهم إيابًا على المنتخب الأنجولي بهدف نظيف.



🌀 وحسم موريتانيا تأهله بالفوز على حساب بوتسوانا، ليتأهل المنتخب لأول مرة في تاريخه إلى كأس أمم إفريقيا. pic.twitter.com/C1ce7FXSSs — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 21, 2019

أبو تريكة زار موريتانيا في وقت سابق وشجع المنتخب، كيف ترى هذه الزيارة؟

ما قدمه محمد أبو تريكة من ثناء على تجربتنا الكروية وما قابلنا به من التشجيع نعتبره بمثابة التزكية من أحد أهم أساطير الكرة المصرية، هذا موقف وقفه معنا في غاية النبل والأخلاق، لقاد كانت شهادته فينا أمرًا مهمًا بالنسبة لنا.