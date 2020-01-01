إغراءات من باريس سان جيرمان للتعاقد مع كوليبالي

إدارة باريس تعمل جاهدة على ضم مدافع نابولي

أشارت تقارير صحفية أن نادي باريس سان جيرمان، يحاول إغراء كاليدو كوليبالي، لاعب نابولي للحصول على خدماته.

ويمر كوليبالي بفترة معقدة، في علاقته مع فريق الجنوب الإيطالي، خاصة مع تراجع مستوى الفريق للمركز الحادي عشر في ترتيب السيري آ.

وازداد التوتر بين المدافع السنغالي وإدارة نابولي، وأعرب اللاعب عن رغبته في الرحيل عن نابولي بنهاية الموسم الحالي، وحدد رئيس النادي مبلغ 75 مليون يورو للتخلي عن لاعبه.

ووفقاً للصحافة الفرنسية، فإن إدارة باريس مستعدة لدفع 12 مليون يورو سنوياً، راتب للمدافع السنغالي الذي تعتقد خليفه تياجو سيلفا قائد الفريق.

ومن المتوقع أن يدخل باريس في صراع مع بعض الأندية الأوروبية الكبيرة مثل ريال مدريد ومانشستر يونايتد، حول المدافع صاحب الـ 28 عاماً.

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ولعب كوليبالي هذا الموسم مع نابولي 20 مباراة في كافة المسابقات، ليحتل مع فريقه المركز الـ 11 برصيد 24 نقطة.

جدير بالذكر أن المدافع السنغالي، انضم إلى نابولي في صيف 2014 قادماً من جينك البلجيكي مقابل 7.5 مليون يورو.