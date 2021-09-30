إعلامي يكشف عن الفريق الجديد لعبد الرزاق حمد الله!

تعرف على فريق حمد الله الجديد

أثار استبعاد عبد الرزاق حمد الله من قائمة فريق نادي النصر، المتوجهة لمواجهة أبها بالدوري السعودي للمحترفين الجدل، وهو الأمر الذي تسبب في كثرة الأقاويل خلال الساعات الماضية.

نادي النصر أعلن بشكل رسمي عن أن استبعاد حمد الله عن مواجهة أبها، يأتي بسبب شعوره بآلام في القدم، وهو الأمر الذي دفع الجهاز الطبي يتخذ قرارًا بإبعاده عن المباراة القادمة، حرصًا على سلامته.

توضيح النصر لم يكن كافيًا أمام بعض الإعلاميين، الذين أكدوا على أن اللاعب ادعى الإصابة، وأن ما حدث يشير إلى أن مسيرته مع العالمي انتهت عند هذا الحد.

ومن جهته، كشف الإعلامي سطام الثقيل، عن الفريق الجديد الذي سينضم له عبد الرزاق حمد الله، في إشارة إلى أن اللاعب أصبح خارج النصر بشكل رسمي.

ونشر سطام عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة جاء فيها: "حمد الله إلى النصر الإماراتي" بدون أي توضيحات أخرى.

الثقيل ظل متمسكًا عند رأيه، حيث أعاد نشر تغريدته مرة أخرى، معلقًا عليها "فضلوها قد نحتاجها"، في إشارة إلى أنه متأكد من المعلومة التي يمتلكها.

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ويستعد النصر لمواجهة أبهاء مساء اليوم الخميس، بالجولة السابعة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث سيتم الاعتماد على الكاميروني فينسنت أبو بكر بدلًا من حمد الله في مركز المهاجم.