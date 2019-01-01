إطلاق سراح اللاعب المختطف في جنوب السودان

عملية خطف جديدة تتعلق بلاعبي كرة القدم

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أكدت الشرطة في جنوب السودان إطلاق سراح لاعب فريق السلام المختطف جايمس لوندو مارك مساء الأربعاء.

وتعرض لاعب فريق السلام للاختطاف تحت تهديد السلاح يوم 13 يناير الماضي في منطقة مالاكيا السكنية في مدينة ماريدي في جنوب السودان، لكن الشرطة أعلنت اليوم إطلاق سراحه.

إذ قال كليمنت دبل سيفين وهو ضابط شرطة مسؤول عن الشؤون القانونية في ماريدي "أحب أن أعلن عن تسلمنا للولد المختطف".

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ولم تُحدد الشرطة كيف أطلق سراح اللاعب أو هوية المختطفين، وطلبت من المواطنين في مدينة ماريدي تقديم أي معلومات تُفيد في الوصول للمذنبين ومنع أي حوادث اختطاف قادمة.

يُذكر أن عالم كرة القدم تعرض لصدمة خلال نوفمبر الماضي بعد الإعلان عن مقتل لاعب كرة القدم البرازيلي دانييل كوريا والتمثيل بجثته في البرازيل.