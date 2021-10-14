"إطلاق النار على رأسي أهون من لقاح كورونا"

تصريحات مثيرة للجدل..

في وقت تتسارع فيه جميع أندية العالم على تطعيم لاعبيها بلقاح كورونا، رفض مالك نادي ستيوا بوخاريست الروماني، جيجي بيكالي، اللقاح جملة وتفصيلًا، لدرجة أنه قال أنه يفضل إطلاق الرصاص عليه عوضًا عن تلقيه.

وعانى ستيوا بوخاريست في الأيام الماضية من عدد من الإصابات بفيروس كورونا، وبالنسبة لجيجي بيكالي فإن البروتوكول الذي تُنظم به بطولات كرة القدم في رومانيا يشكل خطرًا كبيرًا على الرياضيين من خلال لقاح كورونا.

رومانيا الآن باتت لا تقوم بعمل مسحة للاعبين الذين تحصلوا على اللقاح، وهو ما يُقلق بيكالي، فرغم اللقاح يظل من الوارد إصابتهم بكورونا، وبالتبعية فأي مشاركة لهم بنشاطات قد تؤدي إلى الوفاة.

بيكالي في حديث للصحافة الرومانية قال "يُعفى اللاعبون الذين تحصلوا على اللقاح من المسحات، لكنهم قد يكونوا مصابين بكورونا، لو لعبوا به سيؤدي ذلك إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية، لا يهم نقل المرض لنا، الأهم أنهم قد يموتوا في الملعب".

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كما أضاف "وعلى من سيقع اللوم حينها؟ لا أحد! سأتقدم باستئناف على قرار وزارة الرياضة، نحن نفعل ذلك من أجل لاعبي كرة القدم، أريد الدفاع عن الناس، دعونا جميعًا نخضع لاختبارات ومسحات قبل المباريات".

وأتم بيكالي "إذا تواجد مسدس بجانب التطعيم على الطاولة، فإنني سأختار أن يتم إطلاق النار على رأسي! لن نقوم بتطعيم أي لاعب في ستيوا بوخاريست".

الجدير بالذكر أن حديث بيكالي حمل وجهة نظر تبدو منطقية بضرورة الخضوع للمسحات حتى رغم اللقاح، لكن في الوقت نفسه من الغريب رفضه المطلق للتطعيم رغم حقيقة أنه يقلل الأعراض الخطيرة لكورونا.